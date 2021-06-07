«Всегда помогала»: экс-солист Мариинского театра о работе с погибшей Волковой

Смерть народной артистки Риммы Волковой в страшном ДТП под Петербургом стала большой утратой для всего театрально-музыкального мира. Свои переживания по поводу трагедии в интервью 5-tv.ru высказал экс-солист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист России Валерий Лебедь. Он вспомнил о работе над постановками со знаменитостью и охарактеризовал ее исключительно с положительной стороны.

«Глупая, нелепая смерть. Просто поразительно. У меня о Римме Степановне остались самые лучшие воспоминания. Замечательная, красивая женщина. <…> Какая-то ровная, доброжелательная. С ней всегда было приятно работать в совместных спектаклях. Мы с ней пели очень много», — отметил Лебедь.

Заслуженный артист России подчеркнул, что больше всего ценил в Волковой ее человеческие качества: поддержку, доброту, дружелюбие.

«Она никогда не отличалась высокомерием. Всегда была доброжелательной, помогала. Была опытной и значимый человек в театре. <…> Самые глубокие соболезнования родным и близким», — добавил экс-солист Мариинского театра.

Как рассказывал 5-tv.ru, в результате ДТП, произошедшего вечером 6 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области, погибла народная артистка РФ Римма Волкова, а также 61-летний мужчина, который был за рулем той же машины. Еще одна пассажирка, находившаяся в авто с артисткой, была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами обеих рук. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.