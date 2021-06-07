«Всегда помогала»: экс-солист Мариинского театра о работе с погибшей Волковой
Валерий Лебедь в интервью 5-tv.ru рассказал о характере разбившейся в ДТП артистки.
Фото, видео: Rimkor.edu.ru / Виктор Котов; Mariinsky.ru; 5-tv.ru
Смерть народной артистки Риммы Волковой в страшном ДТП под Петербургом стала большой утратой для всего театрально-музыкального мира. Свои переживания по поводу трагедии в интервью 5-tv.ru высказал экс-солист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист России Валерий Лебедь. Он вспомнил о работе над постановками со знаменитостью и охарактеризовал ее исключительно с положительной стороны.
«Глупая, нелепая смерть. Просто поразительно. У меня о Римме Степановне остались самые лучшие воспоминания. Замечательная, красивая женщина. <…> Какая-то ровная, доброжелательная. С ней всегда было приятно работать в совместных спектаклях. Мы с ней пели очень много», — отметил Лебедь.
Заслуженный артист России подчеркнул, что больше всего ценил в Волковой ее человеческие качества: поддержку, доброту, дружелюбие.
«Она никогда не отличалась высокомерием. Всегда была доброжелательной, помогала. Была опытной и значимый человек в театре. <…> Самые глубокие соболезнования родным и близким», — добавил экс-солист Мариинского театра.
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