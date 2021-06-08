Была готова на все: какие подвиги ради учеников совершала Римма Волкова?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 186

Оперная дива погибла в страшном ДТП в Ленинградской области. Воспитанники звезды до сих пор не могут поверить в случившееся.

Фото, видео: ВКонтакте @rimkor

Народная артистка России Римма Волкова — уникальный, тонко чувствующий человек. Несмотря на высокий социальный статус, она никогда не зазнавалась и была крайне добра к своим ученикам. Ради детей она порой совершала маленькие, но очень значимые подвиги. Об одном из таких в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал замдиректора по учебной работе музыкальной школы имени Римского-Корсакова Сергей Привалов.

Влюбленная в работу

Преподавать в учебную организацию Волкова пришла в 2000 году. За двадцать лет работы она выпустила немало перспективных вокалистов, но особо всем запомнились две красавицы-сестрички, которые, благодаря хорошей базе, поступили в известную амстердамскую консерваторию.

«Одна из сестер весьма преуспела, сольные концерты дает в Голландии. Римма Степановна не поленилась купить билет на самолет и поехать, послушать ее там в Голландии! Преподавателем она была замечательным, прекрасным по характеру. Ученики ее любили и любят, весь класс сейчас рыдает», — с сожалением заметил Привалов.

Заслуженный работник культуры РФ добавил, что Римме Волковой удавалось быстро находить общий язык не только с детьми, но и взрослыми. Так, например, под ее руководством в школе трудились около 30 педагогов.

«Вы ведь понимаете, что вокалисты — творческие люди. Они иногда бывают неуживчивые, но вот ей удавалось гармонизовать отдел», — удивлялся Сергей Привалов.

Римма Степановна была образцом для подражания, считает работник школы имени Римского-Корсакова. Она работала от зари до зари и всегда была полна оптимизма, горела идеей двигаться вперед. Сергей Привалов очень сожалеет, что не стало его коллеги.

Где и когда состоится прощание с оперной дивой Риммой Волковой — неизвестно до сих пор. Однако удалось выяснить, что все расходы по организации похорон звезды берет на себя Мариинский театр, в котором она трудилась почти четверть века.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Римма Волкова погибла в жутком ДТП под Петербургом. Ей было 80 лет.

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