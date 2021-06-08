Оставил матери? Павел Табаков заявил, что не живет с 10-месячной дочерью

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Егор Измалкин
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Молодой актер больше полугода скрывал рождение малышки.

Оставил матери? Павел Табаков заявил, что не живет с 10-месячной дочерью

Фото: www.globallookpress / Genrietta Peryan

Сын актерской четы Олега Табакова и Марины Зудиной Павел признался, что оставил десятимесячную дочь, о которой общественности стало известно накануне, с супругой — Софьей Синициной.

Instagram @yasinitsyna

Слухи о романез наменитостей появились около четырех лет назад, однако влюбленные не афишировала отношения. Выяснилось, что в августе 2020 года избранница Табакова родила дочь, ее назвали Мией. Однако актера в последнее время стали замечать в компании других девушек. По данным издания «Дни.ру», он встречается с пиарщицей Ксенией Ермоленко. А в беседе с Super.ru артист не стал отрицать, что действительно стал отцом, но сообщил, что не живет с семьей.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно Павел Табаков и Софья Синицына крестили Мию в одной из столичных церквей. Мать артиста Марина Зудина подтвердила эту информацию.

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