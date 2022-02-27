Врачи назвали пять самых агрессивных видов рака

Некоторые виды онкологических заболеваний бывают особенно агрессивными, и успешно сопротивляются даже современной химиотерапии. В интервью немецкому порталу Focus медики назвали пять самых сильных видов рака.

Рак поджелудочной железы

Злокачественные клеточные изменения поджелудочной железы могут долго не вызывать симптомов, и чаще всего распознаются только на поздней стадии, когда терапия уже не оказывает нужного эффекта. Эта болезнь известна тем, что о пациенты, подверженные ей, имеют самый низкий уровень выживаемости среди онкобольных. Факторами риска считаются курение, избыточный вес и наличие диабета II типа.

Рак печени

Этот вид опухоли часто развивается из-за цирроза печени, при котором преобразуется ткань органа, превращаясь в соединительную. Также заболевание провоцируют хроническое воспаление печени, вызванное гепатитом B или неалкогольным жировым гепатитом печени. Проявляется этот рак на поздних стадиях. Статистически примерно в трех из четырех случаев опухоль нельзя удалить хирургически на момент постановки диагноза.

Рак легких

Зачастую злокачественные образования легких рецидивируют в течение следующих двух или трех лет после успешной начальной терапии. Поначалу это заболевание не вызывает заметных симптомов и обнаруживается на этапе метастазирования. Большинство пациентов узнают об опасном недуге только на четвертой стадии. Факторами риска являются курение, а также воздействие выхлопных газов, пыли и смога.

Глиобластома

Опухоль головного мозга является крайне агрессивной опухолью — это один из самых быстрых в своем развитии видов онкологии во взрослом возрасте. Злокачественное образование удваивается примерно каждые 50 дней, так что даже кровеносные сосуды не всегда справляются с транспортировкой крови для ее роста. Ядро опухоли в таком случае может погибнуть, но рак продолжит разрастаться.

Рак крови

Во время лейкемии незрелые клетки крови бесконтрольно размножаются. Когда их становится много, они вытесняют здоровые клетки. Если болезнь принимает форму острого лейкоза, то при отсутствии необходимой терапии оно приводят к летальному исходу в течение всего нескольких недель.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог назвал отличия рака желудка от язвы.