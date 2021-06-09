«Шутить над терактами нельзя» — в Госдуме отреагировали на задержание Хаванского

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Поводом стал ролик, размещенный в Интернете и содержащий пропаганду терроризма, а также оправдание насилия.

Фото, видео: Instagram @yurykhovansky; 5-tv.ru

В Петербурге задержан известный блогер — Юрий Хованский. Его подозревают в призывах к терроризму. Возбуждено уголовное дело.

Поводом стал ролик, размещенный в Интернете и содержащий пропаганду терроризма, а также оправдание насилия.

Как сообщается, оперативники в квартиру Хованского нагрянули поздно вечером. Обыски шли до поздней ночи. После блогера доставили в отделение полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Как следует из оперативной съемки, которую распространил Следственный комитет, Хованский признал свою вину и раскаялся.

«Пусть судебные органы примут все сведения и вынесут справедливый приговор. Я выпуск Хованского не смотрел. Раз он сам сознался в содеянном, то, значит, это имело место. Шутить над терактами нельзя — там погибли люди, дети. Никакого морального оправдания быть не может», — прокомментировал произошедшее в интервью ФАН депутат Госдумы Сергей Боярский.

Он добавил, что признание вины может быть ему зачтется при рассмотрении дела, а так — это послужит хорошим уроком всем остальным.

«Есть черты, за которые заходить нельзя. Терроризм — это одна из них», — подчеркнул парламентарий.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео признания Юрия Хованского.

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