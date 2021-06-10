Шоумен и актер Сергей Белоголовцев рассказал, насколько трудна судьба родителей, воспитывающих особенного ребенка. По словам артиста, он и его супруга Наталья живут буквально в аду. Как известно, пара растит троих сыновей, один из которых с рождения страдает ДЦП.

Старший наследник Белоголовцева Никита родился в 1987 году, Спустя еще год Наталья подарила мужу двойню. Мальчиков назвали Александром и Евгением. Но в этот раз радость от пополнения в семье была омрачена страшным диагнозом Жени. О том, что у малыша отклонения, Белоголовцевы узнали в роддоме — УЗИ на ранних сроках беременности тогда еще не делали.

Как вспоминал многодетный папа, врачи сразу предупредили его, что с таким «набором болезней» ребенок, скорее всего, не выживет. Но Наталья решила не сдаваться. Она занималась лечением Евгения, ездила с ним на операции, а муж в это время заботился об остальных детях. Сергей Белоголовцев не скрывает, что жизнь его семьи тяжела.

«Больной ребенок в семье — это ад. Рассказываю все, как есть. У моего сына ДЦП, у него сохранный мозг, он ходячий, но тем не менее это ад. У нас нет отпусков, выходных. Мы с женой всю жизнь боремся, чтобы ему хоть чуть-чуть стало легче», — признался артист в интервью Дмитрию Борисову в эфире Первого канала.

Труды родителей были вознаграждены, насколько это возможно. Евгений выжил вопреки прогнозам врачей, когда вырос, поступил в институт и даже работал на телевидении. В 2014–2015 годах вел программу «Разные новости» на «Раз ТВ». Последние три года он ведет свой YouTube-канал «Такой ЖЕ» о людях с ограниченными возможностями.

Все силы отлает своему наследнику с синдромом Дауна и коллега Белоголовцева по цеху Эвелина Бледанс. Ее сыну Семену сейчас девять лет, и мама старается всесторонне развивать мальчика, думая о его будущем. Актриса считает, что парнишка должен владеть каким-то ремеслом, чтобы иметь возможность зарабатывать себе на хлеб. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии уже сейчас осваивает сын Эвелины Бледанс.