Угрожал ножом: Мужчина изнасиловал двух подруг по очереди в подмосковном парке

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 020

Пострадавшие утверждали, что нападение совершил мужчина азиатской внешности.

Угрожал ножом: Мужчина изнасиловал двух подруг по очереди в подмосковном парке

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Неизвестный изнасиловал двух девушек в национальном парке «Лосиный остров» в Москве. Мужчина угрожал потерпевшим расправой, но к счастью, они выжили.

По данным 5-tv.ru, ЧП произошло 9 июня около 18:00. Студентки РГСУ 19 и 20 лет прогуливались по лесному массиву, как вдруг на них напал мужчина азиатской внешности. Пострадавшие отмечали, что преступник склонял их действиям сексуального характера, размахивая ножом.

Девушки сообщили правоохранителям, что насильник был плотного телосложения, одет в белую футболку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. На вид ему было лет 25-30. Потерпевшие также запомнили, что у преступника были короткие черные волосы.

Совершив изнасилование, неизвестный сбежал. Он не стал похищать личные вещи пострадавших. Вероятно, его интересовали только сами девушки.

Обстоятельства ЧП уточняются. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Барнауле задержали подозреваемую в изнасиловании 11-летней девочки. По версии следствия, над малолетним ребенком издевалась 14-летняя школьница.

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