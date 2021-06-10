Первое за 55 лет: онлайн-трансляция кольцеобразного солнечного затмения

Впервые за 55 лет мир наблюдает уникальное астрономическое явление — кольцеобразное солнечное затмение: Луна перекрывает Солнце не полностью, создавая эффект яркой световой короны вокруг черного диска. Зрелищем в разной степени яркости могут насладиться жители России и других уголков земного шара.

В Санкт-Петербурге затмение будет видно частично. Оно начнется в 13:01 и закончится в 15:21 по московскому времени, максимальная фаза придется на 14:15. В столице главный момент затмения произойдет в 14:26, но оно тоже будет неполным — спутник Земли скроет лишь 16% Солнца, и похоже оно будет больше на откушенное яблоко.

Повезет в этот раз больше всего жителям Чукотки и Якутии. Там Луна «съест» 94% солнца. А петербуржцам придется дожидаться такой роскоши аж до 2061 года.

Эксперты предупреждают: смотреть на природное явление без специальной защиты опасно для здоровья глаз. При этом простые солнечные очки не подойдут. Для наблюдения за затмением нужно использовать закопченное стекло, можно взять сварочную маску или несколько слоев засвеченной фотопленки, а также компьютерную дискету, если кто-то еще помнит такие.

Есть и еще один простой способ, при котором кольцеобразное затмение получится разглядеть во всей красе, сидя в любимом кресле с чашкой кофе — на 5-tv.ru! И сварочная маска не обязательна!