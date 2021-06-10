Занавес! Стали известны результаты раздела имущества Петросяна и Степаненко

10 июня Хамовнический суд Москвы огласил решение по разделу имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

По информации источника 5-tv.ru, все было поделено по-честному - 50/50. К слову, Елена Степаненко настаивала на совершенно других долях. Обиженная супруга жаждала львиные 80%.

История развода

Петросян и Степаненко были женаты 33 года — с 1985 по 2018 годы, женщина стала четвертой женой юмориста. Но познакомились они за несколько лет до этого, в 1979 году. По сути, Елена стала настоящей матерью его дочери Викторине — девочка родилась в первом браке Петросяна, ее мать погибли в автокатастрофе, когда та была совсем маленькой.

У Петросяна и Степаненко был тандем не только в жизни, но и на работе. Многие не представляли себе эту пару по отдельности, те вместе давали концерты и вели «Смехопанораму». Но в 2018 году, как гром среди ясного неба, появилась новость об их разводе — инициатором стала супруга.

РИА Новости / Алексей Ладыгин

Фанаты уверены, что причиной этого стала связь Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. В сети полагают, что они были вместе несколько лет, прежде чем юморист решился уйти ради новой избранницы из семьи.

Любопытно, что Брухунова не просто на 44 года моложе Петросяна. Она появилась на свет в 1989 году, когда звездная пара была уже в браке. По сути, она годилась обоим в дочери. Узнав о поступке юмориста, его дочь Викторина порвала с ним связи и встала на сторону мачехи.

16 ноября развод между Петросяном и Степаненко был оформлен официально. В декабре 2019 года он оформил отношения с Брухуновой, а в марте 2020 года она родила ему сына Вагана, которого назвали в честь деда по отцу.

Казалось бы, здесь начинается новая история любви — но вместо этого наравне с новостями про маленького Вагашу и вторую молодость Петросяна последние три года все только и говорят о дележе имущества экс-супругов.

Instagram @bruhunova

Что делили Петросян и Степаненко?

В сети ходили упорные слухи, что совместно нажитое имущество двух юмористов оценивается в два миллиарда рублей. Причиной для таких подозрений стали данные об экспертизе — одна только опись предметов для оценки заняла более 500 страниц.

Однако, как оказалось, на самом деле все куда скромнее. Об этом рассказал 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий Петросяна в суде.

«Стоимость совместно нажитого имущества, которое фигурирует в некоторых источниках намного, порой в сотни, в тысячи завышена, чем это обстоит на самом деле. Я не уполномочен назвать стоимость совместно нажитого имущества, но могу сказать, что в числе такого есть большая коллекция книг, многие из которых стоят не так уж и дорого — есть книги по 100-150 рублей, то как оценила экспертиза. Словом, то, что фигурирует в некоторых изданиях преувеличено, и мы с Евгением Вагановичем даже шутили, что он не отказался бы от этих миллиардов, но в действительности все намного-намного скромнее», — сказал Жорин.

Что есть у Петросяна и Степаненко, кроме вышеупомянутой библиотеки и внушительной коллекции документов?

Помимо букинистических изданий, Петросян много лет коллекционировал живопись. Говорят, в его коллекции есть картины Айвазовского, Шишкина и Боголюбова. Если это так, то их общая стоимость может потянуть на кругленькую сумму.

Есть у них также несколько автомобилей, а также сразу шесть дорогих парковочных мест — их цена может достигать нескольких миллионов. На совместных счетах экс-супругов также лежат внушительные суммы.

Но главное — это многочисленная элитная недвижимость. У Петросяна и Степаненко было как минимум 12 квартир, расположенных преимущественно в центре столицы РФ. Также у них есть общий особняк в Московской области — за 160 миллионов рублей.

Самое дорогое жилье у двух юмористов — роскошные апартаменты в охраняемом жилом комплексе в Зачатьевском переулке. Квартиру в 516 квадратных метров оценивают в районе 300 миллионов рублей. После развода в ней осталась жить Степаненко, и Петросян не возражал против такого решения. Однако сразу попросил отдать ему дорогую сердцу коллекцию книг и фарфоровых клоунов.

Освещение раздела имущества в СМИ

Из-за звездного статуса обоих экс-супругом Хамовнический суд Москвы принял решение вести процесс в закрытом режиме, без видео- и аудиозаписей. Поэтому информация в прессу поступала разрозненная — не все дожидались комментариев и от юристов пары. Так она и обросла массой подробностей — часто они не имели ничего общего с правдой.

В итоге история с разделом имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко обросла невероятными деталями. Но теперь все это в прошлом.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодую жену Петросяна разозлило сравнение со Степаненко.