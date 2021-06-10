Перевернули смысл на 180 градусов: Как на Украине оценили слова Путина о НАТО

Пожалуй, основным пунктом диалога Путина и Байдена станут не только двусторонние отношения, но и Украина. На эту тему российский президент дал накануне большое интервью — один из вопросов касался формы украинских футболистов, на которой изображено приветствие националистов УПА*.

Сегодня в УЕФА потребовали от Киева убрать провокационные надписи. Какие еще вопросы были затронуты в интервью — расскажет Георгий Гривенный.

История провокационной формы сборной Украины завершилась бесславно. УЕФА потребовалось время, чтобы изучить запросы, в том числе и наш, в которых указывалось на явную политизацию спорта, да еще и националистическими лозунгами. Футбольные еврочиновники признались нам: сначала не разглядели хитрую комбинацию Киева, но потом до швейцарского Ньона, где расположена штаб-квартира УЕФА, все-таки дошел истинный смысл политической провокации — на одной стороне воротника — «Слава Украине!», на другой — «Героям Слава».

Об этой форме накануне спрашивали Владимира Путина, который дал большое интервью о наболевшем, «на украинскую тему». Провокационный перфоманс с контурами давно уже российского Крыма президента не впечатлил.

«Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия», — отметил российский лидер.

Но если российский Крым — это данность, не подлежащая никаким изменениям, то будущее миллионов русских и русскоязычных на Украине — под большим вопросом. И даже под угрозой мощного и серьезного удара, считает Путин. В случае принятия «Закона о коренных народах Украины», люди будут фактически поделены на высшую и низшую касты. Глава государства сравнил такой подход с методами, что были приняты в нацистской Германии.

«Деление на коренные, не коренные, первосортные, второсортные — это уже точно совсем напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Зеленский сам еврей по национальности. Что будут делать с этими людьми? Им что, будут мерить черепа как нацисты и определять, кто настоящий украинец, а кто не настоящий? Я видел такое правило: коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные значит могут? В том числе и русские. Речь идет не только о русских. Не только русские, но и румыны, поляки, венгры… Это абсолютно неприемлемо, не соответствует никаким нормам международного права», — возмутился Путин.

Известная одесская журналистка рассказывает нам: хоть у нее в паспорте и написано Геращенко, она говорит и думает по-русски, и своему сыну хотела дать образование на «великом и могучем». Но, видимо, в современной Украине — не судьба.

Помимо закрытия сотен школ, где обучение шло на русском, язык Пушкина и Гоголя уже запрещен в СМИ, а сейчас речь дошла и до сферы услуг.

Вот, видео из Мариуполя. Женщина устроила скандал из-за того, что продавец стала говорить с ней на привычном русском. И даже — полезла в драку.

А это Львов — в день рождения Пушкина сотрудники российского консульства приехали, чтобы возложить цветы к чудом сохранившемуся в этом городе памятнику Великому русскому поэту. Но их туда просто не пустили крепкие хлопцы из местной националистической организации, смело вступившие в перепалку с беззащитной женщиной.

Мировые СМИ, разбирая интервью Путина, выделяют разные моменты. Издание «Украинская правда» выносит в заголовок прямую цитату о методах нацисткой Германии. А вот агентство Bloomberg акцентирует внимание на предупреждении Украине и НАТО, которое вынес российский президент. «Красная линия», за которые никто и никогда не имеет право заступать — это, по мнению Владимира Путина, и есть возможный результат нынешнего болезненного стремления киевских властей на вступление в НАТО.

«Вот смотрите. Мы говорим о каких-то красных линиях. Ведь расширение НАТО на восток и приближение на Восток имеет практическое отношение к России. Вот Польша, Румыния стали членами НАТО, американцы легко договорились с ними о размещении пусковых установок. И эти установки могут использоваться для ударных комплексов, которые достигают центра России, причем за короткое время, 15 минут. Если Украина станет членом НАТО? Летное время от Харькова до центральной части России, до Москвы, уменьшится на 70 минут. Это красная линия для России или нет? Надо было разместить наши ракеты на южной границе Канады, или на Северной границе Мексики? Это красная линия для Америки? Кто-то должен подумать об этом», — отметил Путин.

Администрация Зеленского так хочет в НАТО, что постоянно попадет впросак, сначала то вкладывая в уста американского президента слова о скором членстве в альянсе, то потом извиняясь. Но даже гневные окрики из Вашингтона, по мнению Путина, не могут дать стопроцентной гарантии того, что переговоров о приеме Украины в НАТО на самом деле не ведется.

«Откуда мы это знаем? Может, они сказали, что ты рановато вылез, рано говорить и не к месту, потому что сейчас намечается встреча на высшем улове, помолчать не мог? На самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит „нет“», — порассуждал Путин.

Но думают все по-разному, вот украинский сайт «Лига.нет» откровенно врет своим читателям, просто переворачивая смысл слов Путина на 180 градусов. Впрочем, на местных телеканалах еще сохранились «трезвые головы», убежденные в том, что вступление Украины в НАТО ни к чему хорошему никого не приведет.

«"Красную линию» мы знаем. Мы понимаем, что если Украина вступает в НАТО — это война с Россией. Нас поэтому и не берут, и не возьмут никогда, потому что это будет война России не с Украиной, а со всем НАТО», — отметил экономист Виктор Суслов.

«Это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие глупые, а потому, что те кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме всего прочего, эти люди судя по всему ощущают себя частью нашей общей цивилизации и не хотят, чтобы одна часть цивилизации, противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку. Умные люди», — резюмировал Путин.

Но государственную политику на Украине пока определяют люди другие. На предстоящихх совместных учения войск Украины и сил НАТО, по данным постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, произойдет настоящая накачка Украины оружием, в частности американскими противотанковыми ракетным комплексом «Джавелин», которые после учений могут быть направлены на Донбасс. Боевой опытом с украинцами делятся инструкторы из США и Канады, а значит — воинственная риторика Киева будет только крепнуть.

* — запрещена в РФ.