«Показать треш?» — муж Бабкиной в бинтах на голове вышел на связь после операции

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Рита Цветкова
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Как признался сам Евгений Гор, решиться на вмешательство было непросто, но он все же победил свой страх.

Фото, видео: Instagram @evgeni_gor

Супруг народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, свечевар и музыкант Евгений Гор не на шутку перепугал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото с забинтованной головой. Он обратился к фолловерам с озадачившим их вопросом.

«Показать треш на голове?» — подписал кадр из лифта Евгений.

Прежде Гор ничего практически никогда не жаловался на здоровье и, тем более, не рассказывал о том, что ему необходима операция. Но, как выяснилось немногим позже, он решился на вмешательство и пересадил волосы на лысеющую часть головы. В разделе сторис муж Бабкиной показал результат процедуры. На кадрах видно, что кожа в зоне пересадки еще раздражена, но вскоре, если операция прошла успешно, Гор сможет похвастать свежей шевелюрой, пишет Дни.ру.

«Итак, короче: если вы все-таки решились на такую операцию, то делайте. Есть в этом смысл! Страшно, но нормально», — заявил исполнитель.

Instagram @evgeni_gor

Год назад Евгений Гор неожиданно для фанатов разместил в соцсетях фото из больничной палаты в компрессионных чулках. Когда озабоченные его здоровьем подписчики стали засыпать вопросами, музыкант объяснил — исправлял перегородку (так обычно завуалированно называют ринопластику), а чулки нужны были для профилактики тромбообразования в ходе хирургического вмешательства.

Совместные фотографии Гора и Бабкиной редко появляются в социальных сетях, что стало поводом для неутешительных слухов. Но супруги уверяют, что в их доме царит любовь и понимание. Как заявила народная артистка в одном из интервью, у них с мужем нет общего быта, но они все равно родные люди. 

Ранее 5-tv.ru публиковал признание Надежды Бабкиной — певица объяснила, почему приняла твердое решение расстаться с бывшим мужем. Она рассказала о поступке возлюбленного, который не смогла ему простить.

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