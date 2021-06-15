Борт делегации РФ не мог сесть в Женеве, ожидая, пока Байден покинет аэропорт

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Алексей Хитров
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Самолет с россиянами совершил многократные заходы на посадку, сообщила журналистка Ольга Скабеева.

Борт делегации РФ не мог сесть в Женеве, ожидая, пока Байден покинет аэропорт

Фото: www.globallookpress.com / Pignatelli/EUC

Тема:
Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021

Самолет с российской делегацией, прилетевший в Женеву, где завтра пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, около часа не мог приземлиться. Причиной задержки стало то, что прибывший незадолго до этого Байден никак не мог покинуть аэропорт, сообщила журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.

«Борт с российской делегацией заходит на девятый круг, в ожидании пока Байден наконец уедет из аэропорта», — написала она в Telegram, показав схему захода российского самолета на посадку.

После многочисленных разворотов в небе экипаж все же получил разрешение на посадку и лайнер благополучно приземлился в женевском аэропорту. Владимира Путина на его борту не было — он прибудет в Женеву завтра непосредственно перед переговорами.

T.me @skabeeva

Ранее в Twitter появилось видео, как Джо Байден в ходе саммита ЕС и США, который прошел накануне в Брюсселе, смутился, запутавшись в собственных записях.

«Байден, очевидно, заблудился, читая свои заметки на саммите ЕС — США», — подписал ролик автор.

По всей видимости, он намекнул на курьезный инцидент, произошедший с американским президентом в Великобритании во время саммита G7. Тогда Байден по ошибке зашел в один из ресторанов в Корнуолле, гости которого были откровенно удивлены, увидев политика.

«Этот человек заблудился бы даже в своем собственном доме (держу пари, что он действительно заблудился)»;

«Он определенно не продержится четыре года, не говоря уже о восьми», — комментируют видео пользователи соцсети.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Женеве на финишную прямую вышла подготовка к встрече российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байленом. В частности, город заполнили снайперы, расположившиеся на крышах зданий и по всей акватории Женевского озера.

Тема:
Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021
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