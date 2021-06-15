Борт делегации РФ не мог сесть в Женеве, ожидая, пока Байден покинет аэропорт
Самолет с россиянами совершил многократные заходы на посадку, сообщила журналистка Ольга Скабеева.
Фото: www.globallookpress.com / Pignatelli/EUC
Самолет с российской делегацией, прилетевший в Женеву, где завтра пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, около часа не мог приземлиться. Причиной задержки стало то, что прибывший незадолго до этого Байден никак не мог покинуть аэропорт, сообщила журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.
«Борт с российской делегацией заходит на девятый круг, в ожидании пока Байден наконец уедет из аэропорта», — написала она в Telegram, показав схему захода российского самолета на посадку.
После многочисленных разворотов в небе экипаж все же получил разрешение на посадку и лайнер благополучно приземлился в женевском аэропорту. Владимира Путина на его борту не было — он прибудет в Женеву завтра непосредственно перед переговорами.
Ранее в Twitter появилось видео, как Джо Байден в ходе саммита ЕС и США, который прошел накануне в Брюсселе, смутился, запутавшись в собственных записях.
«Байден, очевидно, заблудился, читая свои заметки на саммите ЕС — США», — подписал ролик автор.
По всей видимости, он намекнул на курьезный инцидент, произошедший с американским президентом в Великобритании во время саммита G7. Тогда Байден по ошибке зашел в один из ресторанов в Корнуолле, гости которого были откровенно удивлены, увидев политика.
«Этот человек заблудился бы даже в своем собственном доме (держу пари, что он действительно заблудился)»;
«Он определенно не продержится четыре года, не говоря уже о восьми», — комментируют видео пользователи соцсети.
NOW — Biden apparently gets lost reading his notes at EU-US summit.pic.twitter.com/gQ7VgKdTlD— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 15, 2021
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Женеве на финишную прямую вышла подготовка к встрече российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байленом. В частности, город заполнили снайперы, расположившиеся на крышах зданий и по всей акватории Женевского озера.
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