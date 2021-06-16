Куда запропастилась? Джо Байден прилетел в Женеву без своей супруги

Джо Байден уже в Женеве. После приземления президент США долго, целых десять минут, не выходил из самолета. А потом еще столько же кавалькада из нескольких десятков машин все никак не могла покинуть аэропорт. Остается загадкой, куда Байден подевал супругу. Джилл сопровождала его в европейском турне. А тут — куда-то запропастилась. У Байдена появились новые жесты: вместо рукопожатия — рука к сердцу.

Во время протокольной съемки на встрече Байдена со Швейцарским президентом журналисты спросили: готов ли их лидер к саммиту с Путиным: тот ответил с пионерским задором.

«Я всегда готов», — заявил глава Белого дома.

Из-за неторопливости американского президента в Женеве никак не мог приземлиться самолет российской делегации с журналистами на борту. Борт специального летного отряда «Россия» наматывал круги больше часа. Но Женеву этим особо не удивишь.

Освещать встречу Владимира Путина и Джо Байдена будут около 600 журналистов. Чтобы получить аккредитацию, кроме всего прочего, нужно было показать отрицательный тест на COVID-19. В пресс-центре — последние приготовления: разматывают километры проводов, чтобы обеспечить видеосигнал и синхронный перевод. Между рабочими местами — пластиковые перегородки — санитарные меры. Администраторы готовят вот такие необычные напоминалки: «Жарко. Не забывайте пить воду!».

Уже известно, как будет выглядеть день саммита. Владимир Путин прилетит в Женеву. Начало переговоров намечено на 13 часов по местному времени. По итогу — каждый президент проведет пресс-конференцию.

Неназванный представитель администрации Байдена сообщил американским журналистам, что общий обед у президентов не запланирован: «преломления хлеба не будет». О том, что на прорыв в отношениях надеяться не стоит, Владимир Путин заявлял давно. Но сам факт, что лидеры ведут диалог — это уже событие неординарное. До сих пор отношения Москвы и Вашингтона только деградировали.