Ученые обнаружили неожиданный, но эффективный способ защититься от коронавируса

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Карина Исхакова
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Исследователи из США сделали открытие, которое поможет в разработке новых методов лечения COVID-19.

Ученые обнаружили неожиданный, но эффективный способ защититься от коронавируса

Фото: Depositphotos / alexraths

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые из Йельского университета открыли неожиданный способ защититься от инфицирования COVID-19. Группа исследователей обнаружила, что другие вирусы простуды могут запустить иммунный ответ, пишет Daily Mail. Специалисты отметили, что повышение уровня иммунитета от простуды и помогает предотвратить инфицирование COVID-19. Исследователи в лабораторных условиях вырастили ткань дыхательных путей, которую они поочередно заразили риновирусом и коронавирусом.

Ученые отметили, что после контакта с первым возбудителем иммунная система сразу же активировалась и предотвратила заражение новой коронавирусной инфекцией. Доцент иммунобиологии Йельской школы медицины Эллен Фоксман надеется, что новое открытие поможет в разработке более действенных способов лечения.

«Между вирусами существуют скрытые взаимодействия, которые нам не совсем ясны. Полученные результаты являются частью головоломки, которую мы сейчас пытаемся разгадать», — подчеркнула Фоксман.

Исследователи из Йельского университета пояснили, что подобный метод лечения необходимо применять оперативно с начала момента заражения коронавирусом, чтобы предотвратить экспоненциальное распространение COVID-19. К слову прежде группа ученых отметила аналогичную взаимосвязь между гриппом и простудой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гинцбург признал появление множества новых штаммов коронавируса в России.

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Эпидемия коронавируса
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