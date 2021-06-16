Ученые обнаружили неожиданный, но эффективный способ защититься от коронавируса

Ученые из Йельского университета открыли неожиданный способ защититься от инфицирования COVID-19. Группа исследователей обнаружила, что другие вирусы простуды могут запустить иммунный ответ, пишет Daily Mail. Специалисты отметили, что повышение уровня иммунитета от простуды и помогает предотвратить инфицирование COVID-19. Исследователи в лабораторных условиях вырастили ткань дыхательных путей, которую они поочередно заразили риновирусом и коронавирусом.

Ученые отметили, что после контакта с первым возбудителем иммунная система сразу же активировалась и предотвратила заражение новой коронавирусной инфекцией. Доцент иммунобиологии Йельской школы медицины Эллен Фоксман надеется, что новое открытие поможет в разработке более действенных способов лечения.

«Между вирусами существуют скрытые взаимодействия, которые нам не совсем ясны. Полученные результаты являются частью головоломки, которую мы сейчас пытаемся разгадать», — подчеркнула Фоксман.

Исследователи из Йельского университета пояснили, что подобный метод лечения необходимо применять оперативно с начала момента заражения коронавирусом, чтобы предотвратить экспоненциальное распространение COVID-19. К слову прежде группа ученых отметила аналогичную взаимосвязь между гриппом и простудой.

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