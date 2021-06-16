Что означает поза Путина на переговорах с Байденом в Женеве?

В Швейцарии стартовал саммит Россия — США. Этого события ждал весь мир. И пока политологи гадают, чем именно закончатся переговоры Владимира Путина с Джо Байденом, эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова оценила готовность лидеров двух сверхдержав к серьезной беседе.

Специалист отметила, что из двух президентов максимально уверенно держится именно глава РФ. Об этом свидетельствует не только его взгляд и приветственные речи, но и поза, в которой он сидит в переговорном зале.

«Путин сидит в позе, которая показывает, что ему здесь вполне комфортно, что чувствует себя уверенно; сидит с опорой на две ноги, откинувшись назад, а не на кончике кресла. Все это показывает, что ему здесь хорошо», — отметила Баранова в интервью РИА Новости.

В то же время эксперт обратила внимание, что 78-летний президент США заметно нервничает. Перед беседой с Путиным Байден закинул ногу на ногу, что свидетельствует о боязни или нежелании полностью раскрыться перед оппонентом.

«Он не то чтобы зажат — мужчина может себе позволить сидеть нога на ногу в европейской западной культуре… Но на контрасте с Путиным кажется, что ему не так комфортно, как нашему лидеру», — подчеркнула Татьяна Баранова.

Специалист по деловому этикету также заметила, что на встречу с президентом России американский лидер принес несколько бумаг. Баранова уточнила: это могут быть подсказки, которыми глава США захочет воспользоваться при обсуждении тех или иных вопросов. Страшно ли это? Конечно нет. Но вот некоторую неуверенность записочки все же выдают.

«Конечно, каждый человек может использовать на встрече какие-то записи. Мы не роботы. Другой вопрос, что читать по шпаргалке было бы очень странно. Посматривать периодически в нее можно, но мир стремится к тому, чтобы видеть лидера профессионального, собранного, <…> который свободно владеет информацией, речью», — подытожила специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит с Джо Байденом Владимир Путин начал с забавной шутки. Кроме того, российский лидер выразил надежду на максимально плодотворную работу — в ходе переговоров будет затронуто немало тем мировой важности.