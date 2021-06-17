Умирающего пациента с COVID-19 привезли к владимирскому губернатору из-за нехватки мест

Врачи скорой помощи во Владимирской области от отчаяния были вынуждены привезти тяжелобольного мужчину, страдающего коронавирусом, на площадь к зданию правительства региона. Виной всему — переполненные больницы, в которых не хватает мест для пациентов.

При этом местные власти продолжают уверять, что в области обстановка с заболеваемостью стабильная, что для людей с COVID-19 в медицинских учреждениях предусмотрено почти две тысячи коек. Например, лично глава Владимирской области Владимир Сипягин еще недавно говорил о сформированном «запасе».

«У нас количество коек, которые развернуты в самый пик пандемии, — порядка дух тысяч, 1953, как я помню. Сейчас у нас задействовано 828, если я не ошибаюсь. Вы видите, какой у нас есть запас», — похвастался губернатор.

Однако на деле в больницах ощущается колоссальная нехватка мест. Когда тяжелобольному человеку потребовалась койка, его не удалось госпитализировать. Тогда врачи приняли решение отвезти пациента к зданию областной администрации, так сказать «на прием к Сипягину».

«Для нашего пациента нет места ни в области, ни в городе. Реанимационного больного некуда положить. Может, наш губернатор найдет место для нашего больного, тяжелого больного. На данный момент главврач резко взял телефон и нашел место в Муроме. Но час назад и полтора часа назад мест не было, а сейчас резко нашлось», — рассказала 5-tv.ru фельдшер скорой помощи города Владимира Анна Митюкова.

Позже стало известно, что мужчину чудом все же смогли госпитализировать.

Стоит отметить, что весной 2021-го Росздравнадзор обнаружил во Владимирской области нарушения прав граждан на дополнительное льготное лекарственное обеспечение. В ведомстве отмечали, что в регионе не было организовано лекарственное обеспечение отдельных льготных категорий граждан, страдающих ревматологическими заболеваниями, а департамент здравоохранения не вовремя рассматривал обращения.

При этом сам глава региона Владимир Сипягин прошлой осенью лечился от COVID-19 не во Владимирской области, а в частной клинике в Москве. Тогда он пояснял свой выбор тем, что не хотел «занимать место» в инфекционных госпиталях в своем регионе. Жители Владимирской области в результате пришли к выводу, что губернатор, судя по всему, не в силах организовать нормальную помощь и защиту здоровья гражданам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области из-за введения новых ограничительных мер для борьбы с коронавирусом на месяц отменили все массовые мероприятия.