Умирающего пациента с COVID-19 привезли к владимирскому губернатору из-за нехватки мест

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 1 014

Медики были вынуждены прибегать к крайним мерам для спасения жизни человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врачи скорой помощи во Владимирской области от отчаяния были вынуждены привезти тяжелобольного мужчину, страдающего коронавирусом, на площадь к зданию правительства региона. Виной всему — переполненные больницы, в которых не хватает мест для пациентов.

При этом местные власти продолжают уверять, что в области обстановка с заболеваемостью стабильная, что для людей с COVID-19 в медицинских учреждениях предусмотрено почти две тысячи коек. Например, лично глава Владимирской области Владимир Сипягин еще недавно говорил о сформированном «запасе».

«У нас количество коек, которые развернуты в самый пик пандемии, — порядка дух тысяч, 1953, как я помню. Сейчас у нас задействовано 828, если я не ошибаюсь. Вы видите, какой у нас есть запас», — похвастался губернатор.

Однако на деле в больницах ощущается колоссальная нехватка мест. Когда тяжелобольному человеку потребовалась койка, его не удалось госпитализировать. Тогда врачи приняли решение отвезти пациента к зданию областной администрации, так сказать «на прием к Сипягину».

«Для нашего пациента нет места ни в области, ни в городе. Реанимационного больного некуда положить. Может, наш губернатор найдет место для нашего больного, тяжелого больного. На данный момент главврач резко взял телефон и нашел место в Муроме. Но час назад и полтора часа назад мест не было, а сейчас резко нашлось», — рассказала 5-tv.ru фельдшер скорой помощи города Владимира Анна Митюкова.

Позже стало известно, что мужчину чудом все же смогли госпитализировать.

Стоит отметить, что весной 2021-го Росздравнадзор обнаружил во Владимирской области нарушения прав граждан на дополнительное льготное лекарственное обеспечение. В ведомстве отмечали, что в регионе не было организовано лекарственное обеспечение отдельных льготных категорий граждан, страдающих ревматологическими заболеваниями, а департамент здравоохранения не вовремя рассматривал обращения.

При этом сам глава региона Владимир Сипягин прошлой осенью лечился от COVID-19 не во Владимирской области, а в частной клинике в Москве. Тогда он пояснял свой выбор тем, что не хотел «занимать место» в инфекционных госпиталях в своем регионе. Жители Владимирской области в результате пришли к выводу, что губернатор, судя по всему, не в силах организовать нормальную помощь и защиту здоровья гражданам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области из-за введения новых ограничительных мер для борьбы с коронавирусом на месяц отменили все массовые мероприятия.

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 июн
Врач назвал сроки вакцинации для переболевших коронавирусом
17 июн
Не допустить локдаун! Антиковидные ограничения вводятся в Петербурге с 17 июня
16 июн
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан
16 июн
У россиян появилась возможность привить собак и кошек от коронавируса
16 июн
Ученые спрогнозировали пик роста числа заразившихся COVID-19 в России
16 июн
За нарушение антиковидных мер в Москве выписывают по 2 тысячи штрафов в сутки
16 июн
Ученые обнаружили неожиданный, но эффективный способ защититься от коронавируса
16 июн
Москвичам напомнили о штрафах за нарушения коронавирусных ограничений
16 июн
Проценко озвучил единственно верный способ борьбы с COVID-19
16 июн
Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019-го

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.50
0.47 86.70
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:14
Тест: Какой у вас тип темперамента?
16:14
Звезда сериала «Кухня» устроила десятилетнюю дочь в кино
16:08
Космонавта Шаталова проводили в последний путь с военными почестями
15:56
«Не умеет фильтровать»: почему Елизавета II недовольна поведением Джо Байдена?
15:49
Эксперт рассказал, какой победы достиг Путин на саммите с Байденом
15:40
Китайский корабль «Шэньчжоу-12» пристыковался к космической станции

Сейчас читают

Как по знаку Зодиака определить самую жуткую свекровь?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
«Ты — артистишка»: экс-солисту «Лесоповала» сломали челюсть в Сочи
«Имитация судебного процесса» — Жорин объяснил обжалование штрафа Моргенштерна

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака