Врач назвал сроки вакцинации для переболевших коронавирусом

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Георгий Иванов
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После прививки болезнь все равно может возникнуть, но перенести ее будет гораздо легче.

Врач назвал сроки вакцинации для переболевших коронавирусом

Фото: Depositphotos / belchonock

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Перенесенный COVID-19 не является поводом для игнорирования вакцинации. Полученные после победы над болезнью антитела в организме постепенно исчезают, поэтому через определенный срок есть смысл озаботиться прививкой.

«Уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета снижается. Я бы о вакцинации задумался, наверное, через семь или восемь месяцев», — рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он также добавил, что риск заболеть коронавирусом существует и у тех, кто сделал прививку, однако после вакцинации человек гораздо легче переносит проявления инфицирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан. Как сказано в постановлении столичного Роспотребнадзора, это коснется работников торговли, сферы услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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