Влияние ТВ: Мария Максакова сняла стресс эротической фотосессией

Оперная певица Мария Максакова оголила грудь на откровенной фотосессии, сообщает Starhit.ru. Экс-депутат Госдумы пошла на смелый шаг после тяжелого выпуска шоу Андрея Малахова. По словам Марии, она сделала снимки, чтобы отвлечься от пережитого в студии. В эфире Марию критиковал музыкальный журналист Сергей Соседов. Певица встретилась с отцом киллера, убившего ее мужа Дениса Вороненкова. Максакову защищали бывшие коллеги, но ближе к концу эфира женщина не сдержала эмоции и заплакала.

Чтобы забыть о произошедшем в студии, Мария обратилась к фотографу Олегу Зотову, который сделал более 30 обложек журнала MAXIM. Над смелым образом певицы работала дизайнер Алиса Толкачева. Наряд Марии составил топ, сделанный из бус и бледно-лиловое пальто.

«Так как Олег снимал много обложек мужских журналов, я решила что нет смысла сильно прикрывать безупречную работу одного пластического хирурга», — поделилась Максакова с журналистами.

Мария нечасто снимается в провокационных фотосессиях. Прошлая ее съемка, где певица предстала перед камерой в полупрозрачном корсете, вызвала обсуждения в сети.

Максакова редко появляется на телевидении: ее время занимает сложная ситуация с родственниками. С матерью Людмилой Максаковой певица не виделась давно. Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшие дети Марии отказываются с ней общаться.