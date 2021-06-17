Влияние ТВ: Мария Максакова сняла стресс эротической фотосессией

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Юлия Федорова
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43-летняя оперная певица решилась на смелый шаг после пережитого в эфире.

Влияние ТВ: Мария Максакова сняла стресс эротической фотосессией

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Оперная певица Мария Максакова оголила грудь на откровенной фотосессии, сообщает Starhit.ru. Экс-депутат Госдумы пошла на смелый шаг после тяжелого выпуска шоу Андрея Малахова. По словам Марии, она сделала снимки, чтобы отвлечься от пережитого в студии. В эфире Марию критиковал музыкальный журналист Сергей Соседов. Певица встретилась с отцом киллера, убившего ее мужа Дениса Вороненкова. Максакову защищали бывшие коллеги, но ближе к концу эфира женщина не сдержала эмоции и заплакала.

Чтобы забыть о произошедшем в студии, Мария обратилась к фотографу Олегу Зотову, который сделал более 30 обложек журнала MAXIM. Над смелым образом певицы работала дизайнер Алиса Толкачева. Наряд Марии составил топ, сделанный из бус и бледно-лиловое пальто.

«Так как Олег снимал много обложек мужских журналов, я решила что нет смысла сильно прикрывать безупречную работу одного пластического хирурга», — поделилась Максакова с журналистами.

Мария нечасто снимается в провокационных фотосессиях. Прошлая ее съемка, где певица предстала перед камерой в полупрозрачном корсете, вызвала обсуждения в сети.

Максакова редко появляется на телевидении: ее время занимает сложная ситуация с родственниками. С матерью Людмилой Максаковой певица не виделась давно. Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшие дети Марии отказываются с ней общаться.

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