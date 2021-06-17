«Бузовщина какая-то»: что известно об увольнении Дюжева из легендарного МХТ?

По сети и СМИ распространились слухи об увольнении заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева из Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. Большинство спектаклей с его участием убрали из афиш. Неужели известный актер останется без работы?

Как пишет KP.RU со ссылкой на инсайдеров, руководитель театра Сергей Женовач отказался продлевать контракт с Дюжевым еще на сезон. Режиссеру якобы надоело показывать зрителям одни и те же спектакли 15 лет подряд. Речь, в частности, идет о классической комедии положений «Примадонны», где Дмитрий играет ведущую роль и ему в принципе нет замены. Вычеркнули из афиш и «Дворянское гнездо» с участием актера.

По слухам, Женовач надеется полностью обновить репертуар. Ему якобы не нравятся развлекательные постановки, где все «танцуют и поют». Так, например, он уже презентовал спектакли «В окопах Сталинграда», «Заговор чувств» и «Месяц в деревне». Все бы ничего, но зрители почти не покупают на них билеты. В то же время Дюжевские «Примадонны» пользуются огромным спросом.

Этот спектакль планировалось дать в последний раз 26 июня. Фанаты Дмитрия раскупили почти все места, боялись, что больше никогда не увидят актера на сцене МХТ. Однако утром 15 июня афишу вдруг поменяли: «Примадонны» решили показать еще два раза. Почему так произошло? Женовач понял, что с уходом Дюжева потеряет огромные гонорары? Или режиссеру и актеру удалось-таки договориться о продлении контракта? А может, никакого разлада в отношениях не было и всему виной злосчастный COVID, из-за которого приходится то отменять, то ставить спектакли?

Ответов на эти вопросы нет пока ни у кого. Женовач говорить о проблемах с коллективом не желает, а Дюжев вообще не комментирует ситуацию с МХТ. Вот только зрителям по-прежнему неспокойно…

«На что же теперь ходить?»

«Очень грустно, если нашего любимчика уберут…»

«Профессионалы, видимо, теперь никому не нужны. Бузова за всех сыграет»,

«Да уж, действительно, бузовщина какая-то», — дискутируют юзеры в сети.

Ну а пока россияне гадают, почему так «трясет» МХТ, Женовач продолжает менять афиши. В театре уже попрощались со спектаклем «Контрабас», в котором играет знаменитый Константин Хабенский. Кто следующий на выход?

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