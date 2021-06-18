Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте
| Светлана Шевченко Общество 1 066
О первой жертве природной стихии сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей
Мужчину смыло потоком воды в море в Ялте. Он погиб. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперштаба.
Известно, что это мужчина 1985 года рождения. Является ли он местным жителем или отдыхающим неизвестно.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, полуостров после проливных дождей затапливает уже вторые сутки. На помощь жителям и гостям региона брошены все силы МЧС. На усиление поставлен и Черноморский флот, готовый предоставить тяжелую технику для проезда в труднодоступных местах.
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