Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте

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Светлана Шевченко
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О первой жертве природной стихии сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Тема:
Погода

Мужчину смыло потоком воды в море в Ялте. Он погиб. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперштаба.

Известно, что это мужчина 1985 года рождения. Является ли он местным жителем или отдыхающим неизвестно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, полуостров после проливных дождей затапливает уже вторые сутки. На помощь жителям и гостям региона брошены все силы МЧС. На усиление поставлен и Черноморский флот, готовый предоставить тяжелую технику для проезда в труднодоступных местах.

Тема:
Погода
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