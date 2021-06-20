В духе СССР: звезда фильма «А зори здесь тихие» написала сценарий своих похорон

Как много людей могут похвастаться тем, что точно знают свою судьбу? Пожалуй, один из миллиона, и то не факт. А вот звезда фильма «А зори здесь тихие» Елена Драпеко, ныне занимающая пост депутата, все в этой жизни просчитала до мелочей. Она даже написала сценарий собственных похорон. Вот что значит творческая личность!

В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой Драпеко призналась: идея заранее продумать детали процессии пришла ей в голову на кладбище, где похоронены ее родители. Погост тот непростой, а мемориальный. Это значит, что в местной земле лежат останки знаменитых людей, а за их могилами ухаживает государство.

«Наверное, я глупая. Но я была на кладбище недавно и встретила директора. Я спросила, будут ли они ухаживать за моей могилой — все-таки я и заслуженная артистка, и депутат пяти созывов. Директор согласился. И мы стали с ним обсуждать будущее мое надгробие, каким бы я видела памятник самой себе», — отметила Елена Григорьевна.

Немного поразмыслив, она уточнила, что на ее похоронах все должно быть пропитано духом СССР. Селебрити напомнила: в «Зорях» она играла Лизу Бричкину, девушку-зенитчицу, служившую в Красной Армии. Этот образ ей так запал в душу, что расставаться с ним она не хочет и после смерти.

«Лиза Бричкина должна лежать под красным знаменем. Поэтому я попросила сделать красный столбик (как солдатский) из ярко-красного (как на Мавзолее) гранита из Карелии», — продолжала Елена Драпеко, все больше шокируя Кудрявцеву.

Внутри монумента она мечтает сделать нишу, куда можно «вдвинуть» памятник покойным родителям, что выточен из черного мрамора.

«И мы с мамой и папой под одним знаменем — вполне было бы хорошо», — подчеркнула депутат.

А в заключение добавила, что уже договорилась с директором кладбища о создании уникального монумента. С ее слов, администрация погоста уже начала поиски того самого, эксклюзивного красного гранита.

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