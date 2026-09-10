ИИ-ассистент «Глиф» объяснит мировые новости участникам МФМ-2026

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

ИИ-ассистент Глиф объяснит мировые новости участникам МФМ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Новостной ИИ-ассистент «Глиф» от Дзена станет частью интерактивного пространства VK на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге. Впервые сервис будет объяснять актуальные события на английском языке для участников из 191 страны. Об этом сообщила пресс-служба Дзена.

В Дзене «Глиф» помогает пользователям разбираться в новостной повестке: по запросу «Что это значит?» ассистент кратко рассказывает, что произошло, почему событие важно и как оно связано с другими фактами.

На МФМ-2026 эту технологию представят в новом формате — объяснения будут доступны на больших экранах в фестивальном пространстве. Получить информацию смогут представители науки, образования, предпринимательства, медиа и креативных индустрий.

В пресс-службе Дзена отметили, что для международного фестиваля ассистента адаптировали с учетом разных языковых и культурных особенностей участников.

В пресс-службе Дзена отметили, что на фестивале ассистент сохранит привычный принцип работы, но будет адаптирован под аудиторию с разным культурным и информационным опытом.

«Поэтому специально для Международного фестиваля молодежи мы впервые научили „Глифа“ объяснять новости на английском языке», — сообщили в пресс-службе.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой» и объединит десять тысяч молодых лидеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что VK станет генеральным партнером Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге. Компания подготовит для участников интерактивное пространство с образовательными, спортивными и музыкальными мероприятиями, а также цифровыми сервисами. В рамках фестиваля Медиапроекты Mail запустили гид «Город молодежи мира» с материалами о событиях МФМ-2026, а в Дзене появился тематический канал о фестивале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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