«Новоиспеченные отцы» — Ягудин показал Авербуха с младенцем на руках

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Карина Исхакова
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Весной это года хореограф Илья Авербух и его супруга актриса Лиза Арзамасова объявили, что скоро станут родителями.

Фото, видео: Instagram @alexei.yagudin

Хореограф Илья Авербух впервые появился на публике с маленьким ребенком, удивив своих поклонников, которые никак не ожидали прибавление в звездной семье так скоро. Фигурист и его супруга актриса Лиза Арзамасова объявили, что ждут первенца только весной этого года.

Трогательно фото, на котором Илья Авербух и Алексей Ягудин держат на руках нарядно одетых маленьких детей: мальчика и девочку, озадачило поклонников фигуристов. Новым снимком поделился на своей странице в Instagram Ягудин.

«Маршрут построен! Новоиспеченные отцы! Илья, спасибо за дочку!» — шуточно подписал новую публикацию.

Instagram @alexei.yagudin

Как выяснилось, малыши на фото — это не дети фигуристов, снимок был сделан на церемонии медицинской премии «Призвание». Некоторые подписчики Ягудина сразу поняли, что мальчик и девочка на руках — не отпрыски спортсменов, но и были и те, кто поздравлял Илью Авербуха и Лизу Арзамасову с пополнением.

«Разве Лиза уже родила? Ничего себе, поздравляю!»;

«Какие счастливые папы!»;

«Самое лучшее, что может быть в моем представлении о жизни, это мужчина с ребенком»;

«Надо понимать, что дети взяты „напрокат“», — писали поклонники знаменитостей.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух сыграли свадьбу в декабре прошлого года. Фигурист старше своей избранницы на 22 года, до женитьбы на актрисе, хореограф состоял в браке с Ириной Лобачевой. Спортсмены прожили вместе 12 лет. После развода, их общий сын 17-летний Мартин остался вместе с отцом.

Ранее.5-tv.ru рассказывал, что Арзамасовой приходилось скрывать токсикоз во время съемок, иногда поведение актрисы казалось странным.

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