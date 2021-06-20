Обряды на деньги: Как в Троицу или Пятидесятницу привлечь богатство

В этом году Святая Троица или Пятидесятница выпадает на 20 июня, ровно через 50 дней после светлого праздника — Пасхи, отсюда и второе название. В этот период времени можно проводить различные обряды, в том числе и денежные.

Привлечь деньги в свой кошелек помогут несколько простых обрядов. Возьмите свечу, она должна быть, именно, зеленого цвета, напишите на ней иголкой свое имя, ниже обозначьте сумму и причину, по которой она вам необходима.

После этого протрите свечку оливковым маслом, обваляйте ее в измельченном базилике и подожгите. Чтобы завершить обряд нужно произнести заветные слова: «Деньги идут ко мне, мое благосостояние растет, деньги тропинку в кошелек мой найдут!». Категорически запрещается тушить свечу, она догореть дотла, огарок нужно будет выбросить на улице, лучше всего это сделать на перекрестке дорог.

Второй обряд, которым можно приманить деньги в свой кошелек менее хлопотлив. Перед тем, как лечь спать — разложите в каждом углу комнаты по одной желтой монете, после прочтите любую молитву Святой Троице и ложитесь спать. В день Ивана Купала — 7 июля выбросите монетки в ручей или речку, озеро или любой другой водоем со стоячей водой не подойдет.

Ранее рассказал 5-tv.ru историю и традиции праздника Святая Троица.