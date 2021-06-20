Не тот сигнал: вернувшийся в США Антонов прокомментировал новые санкции
Решение о возвращении послов двух стран, было принято 16 июня во время саммита в Женеве. Но не успел российский дипломат вернуться, как появились новости о новых ограничениях.
Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Посол России Анатолий Антонов после трехмесячного перерыва вернулся в США. Его самолет приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди в воскресенье вечером.
Перед тем как приступить к выполнению своей миссии, дипломат отметил, что работа предстоит большая, первые встречи назначены уже в понедельник. Сейчас главная задача, по словам Антонова, реализация договоренностей Путина и Байдена.
К слову, не успел еще российский дипломат приземлиться в США, как пришли новости о том, что готовятся новые санкции против РФ.
«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита. Я думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить отношения между странами невозможно, — цитирует Антонова ТАСС. — Задача стоит сейчас — выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы».
Решение о возвращении послов двух стран, было принято 16 июня во время саммита в Женеве. Российско-американские отношения, напомню, обострились после скандального интервью Байдена. Анатолий Антонов в марте был вызван в Москву для консультаций. Спустя месяц, по рекомендации российской стороны, в США улетел Джейк Салливан.
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