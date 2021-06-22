🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 июня, растущая Луна в знаке Скорпиона поможет лучше узнать себя самого.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 июня, растущая Луна в знаке Скорпиона. Сегодня отличный день, чтобы разобраться в себе и провести расстановку приоритетов. Звезды благоприятствуют общению с родными и творческим занятиям.
♈ Овен
Сегодня у вас может быть сложный день в эмоциональном плане. Каждая мелочь будет казаться чем-то непоправимым. Помочь справится с трудностями вам помогут друзья. Возможно, стоит вспомнить о близких, с которыми вы давно не общались.
Космический совет: положитесь на друзей.
♉ Телец
Вы как никто другой можете эффективно управлять своими желаниями и возможностями. И если вы чувствуете сегодня упадок сил, если ощущаете разочарование в чем-то, то засучите рукава и со всей ответственностью за свое счастье разберитесь с вызывающей у вас беспокойство ситуацией. У вас непременно получится!
Космический совет: возьмите верх над своими эмоциями
♊ Близнецы
Сейчас прекрасное время для Близнецов, которые работают в сфере издательского дела. Забудьте о том, что говорят правила. Делайте то, что кажется вам настоящим, и знайте, что это единственный способ установить более глубокую связь со своей аудиторией.
Космический совет: прислушивайтесь к себе.
♋ Рак
Силы, которые вы прикладываете сегодня для решения старых проблем сегодня не пойдут на пользу делу. Поэтому лучшее, что вы можете сделать — взять небольшую передышку, чтобы привести мысли в порядок
Космический совет: позвольте себе отдохнуть.
♌ Лев
Вы много работали над собой последний год. Сегодня самое время для того, чтобы применить полученные навыки на практике. Вы удивитесь, насколько велик ваш потенциал.
Космический совет: не бойтесь проявлять себя.
♍ Дева
Идеальный дом, идеальная работа, идеальный город — все это в пределах вашей досягаемости. Вам стоит только протянуть руку, чтобы получить желаемое. Осталось только самое сложное — понять, чего же вы хотите на самом деле.
Космический совет: определитесь со своими желаниями.
♎ Весы
Вы достаточно слушали аргументы со стороны, пришло время заглянуть внутрь себя, чтобы найти там решение задач, которые сейчас стоят перед вами. Вы провели большую работу, время пожинать плоды.
Космический совет: доверьтесь своей интуиции.
♏ Скорпион
Можно бесконечно жаловаться на травмы и раны, ища сочувствия у близких. Но куда эффективнее будет постараться взять под контроль ситуацию, перестав раз за разом все пускать на самотек. У вас сейчас достаточно сил для того, чтобы решить любую проблему.
Космический совет: поверьте в себя.
♐ Стрелец
Сегодняшняя слабость пойдет вам на пользу, если вы извлечете из ситуации хороший урок. Нет ничего бесконечного, поэтому стоит уже с завтрашнего дня взяться за дело и начать заниматься своей жизнью.
Космический совет: объективно оцените свои ресурсы.
♑ Козерог
Самое время заняться творчеством, потому что звезды сделают все, чтобы ваш арт-проект стал медийно успешным шедевром. А если вы сомневаетесь, в собственных силах, то просто попробуйте начать.
Космический совет: займитесь творчеством.
♒ Водолей
Хватит придумывать себе оправдания, это путь в никуда. Звезды будут благоволить вам, если вы откажетесь от вредных привычек и станете немного осознаннее. Это может быть трудно, но именно так поступают взрослые люди.
Космический совет: примите наложенную на вас ответственность.
♊ Рыбы
Вы движетесь в правильном направлении, осталось лишь научится не спускать глаз с цели, тогда вы придете к желаемому максимально быстро и без последствий.
Космический совет: продолжайте делать то, что делали.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака.
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