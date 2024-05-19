Собянин: в Москве открылись новые выездные площадки для регистрации брака

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

В рамках проекта «Новые адреса счастья» за пять лет поженились около 50 тысяч пар.

Собянин: в Москве открылись новые выездные площадки для регистрации брака

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

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За пять лет около 50 тысяч московских пар поженились на площадках проекта «Новые адреса счастья». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Свадебные церемонии проходили в кабинах канатной дороги, в движущемся поезде Большой кольцевой линии, а также во время представления на сцене «Геликон-оперы» и на футбольном матче.

«Сегодня каждая пятая торжественная церемония в столице проходит на выезде. Самые популярные места — 84-й этаж башни „ОКО“, особняк „Роял“ на Малой Ордынке, особняк Спиридонова, территория храма Блаженной Матроны Московской и гостиница „Националь“ с видом на Красную площадь», — рассказал Мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, с каждым годом список адресов пополняется новыми местами. Например, в этом году молодожены могут провести праздник в усадьбе Зубовых и в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина.

Ознакомиться с площадками и подобрать места для церемонии желающие могут в онлайн-сервисе «Наша свадьба» на портале mos.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в традиционном весеннем велофестивале в Москве приняли участие 65 тысяч человек.

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