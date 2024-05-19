На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Глава ОВА Прокудин: припортовая инфраструктура повреждена в Херсонской области

На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Тема:
Спецоперация

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

В части Херсонской области, подконтрольной властям Украины, повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный киевским режимом глава военной администрации области Александр Прокудин.

«Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру», — написал он.

При этом украинский чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Херсонской области. В результате атаки погиб один человек. Еще 16 пострадавшим оказывается экстренная помощь на месте.

Тема:
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