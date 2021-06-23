Представитель МакSим оценила вероятность отключения певицы от ИВЛ

Врачи уже несколько дней борются за жизнь знаменитой российской певицы МакSим, которая попала в больницу с подозрением на COVID-19, но тесты не подтвердили наличие у исполнительницы коронавируса. Чтобы помочь организму знаменитости справится с неизвестной инфекцией, МакSим ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

На данном этапе состояние находящейся в медикаментозном сне певицы оценивается как стабильное и без изменений, но о прекращении искусственной вентиляции легких и выводе из комы речи пока быть не может.

«Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются», — призналась пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская в беседе с изданием Starhit.ru.

Отключать от аппарата искусственной вентиляции легких звезду планируют постепенно, тем самым давая возможность организму функционировать и дышать самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой медики дали прогноз по состоянию певицы МакSим, госпитализированную с тяжелой пневмонией и 40% поражением легких.