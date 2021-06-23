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«Несовместимы»: Эйвазов признался, почему у него нет детей от Нетребко

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Анна Васильева
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Оперный певец женат на своей коллеге уже шесть лет и воспитывает ее сына от предыдущих отношений.

«Несовместимы»: Эйвазов признался, почему у него нет детей от Нетребко

Фото: Instagram @yusif_eyvazov_official

Оперный певец Юсиф Эйвазов объяснил, почему у них с оперной дивой Анной Нетребко нет общих детей.

«Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе — нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось», — рассказал он в шоу певицы Валерии «Между нами».

Эйвазов пояснил, что решиться на суррогатное материнство они с Нетребко так и не смогли. По мнению артиста — прибегнуть к этой процедуре, все равно что пойти наперекор судьбе и «выцарапать ребенка». Юсиф уверен, что такие дела никогда не заканчиваются ничем хорошим.

Оперный певец женат на своей коллеге уже шесть лет. Он воспитывает сына Нетребко Тьяго от предыдущих отношений. Эйвазов считает ребенка своим родным. Им удалось очень сблизиться за последние годы, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эйвазов едва не развелся с Нетребко из-за участия в «Маске».

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