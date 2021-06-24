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Видео с борта зашедшего в воды Крыма эсминца подтвердило ложь британской стороны

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По мнению Лондона, «Дефендер» совершал проход через воды Украины в соответствии с международным правом.

Фото, видео: REUTERS / Sergey Smolentsev; 5-tv.ru

Командир британского эсминца «Дефендер» знал, что нарушил границу России, и ожидал предупредительный огонь. Это доказывают кадры, снятые английским журналистом, который в этот момент находился на борту эсминца. На них видно, как над кораблем пролетает российский бомбардировщик. Ранее британская сторона заявляла, что никаких действий со стороны России по отношению к кораблю нарушителю не было.

Накануне черноморский флот совместно с пограничной службой предотвратили нарушение российской границы эсминцем «Дефендер». Он вошел в наши воды на три километра. Пограничный сторожевик выполнил предупредительный выстрел, а самолет Су-24  произвел бомбометание по курсу движения нарушителя. После этого корабль изменил курс.

Британская сторона факт пересечения границы отрицает. По мнению Лондона, «Дефендер» совершал проход через воды Украины в соответствии с международным правом. Для дачи объяснений в Министерство иностранных дел России был вызван британский посол.

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