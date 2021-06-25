Президент РФ Владимир Путин обратился к российским выпускникам, которые в этом году заканчивают школы и вузы. Он отметил, что сегодня в жизни молодых людей, которые стоят на пороге нового жизненного этапа и больших перемен, наступает особый, волнующий и, отчасти, грустный день.

«Вы конечно же говорите „спасибо“ своим наставникам. Все эти годы они были рядом. Заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом и советом. Их искреннего, душевного участия хватало на всех», — сказал выпускникам глава государства.

Он выразил надежду, что многие решат посвятить себя именно благородному делу учителя, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве педагогов. Путин также напомнил, что совсем скоро страна будет отмечать День молодежи.

«Перед вами, перед всем молодым поколением России, сейчас огромное пространство возможностей. Динамичный, увлекательный мир, в котором можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно — энергия, настойчивость, целеустремленность — у вас, не сомневаюсь, есть. В нашей стране становится все больше интересных проектов, площадок, помогающих найти свое призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников. Причем эти проекты предназначены действительно для всех. Для тех, кто выбирает высшее образование и для тех, кто идет в колледжи, техникумы», — подчеркнул лидер страны.

Он пожелал выпускникам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед ними, на полную мощность реализовать свои таланты и способности, и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, даже самые сложные вопросы.

«Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно, когда так стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции. Уверен, вы также искренне стремитесь и к тому, чтобы своими делами, какую бы профессию вы не избрали, приносить пользу людям, нашей родной, любимой России», — сказал президент.

По мнению Путина, предстоящие победы, достижения каждого из молодых людей — это успех всей страны, ее развитие на долгие годы вперед. Продолжение тех великих, славных традиций, которыми общество по праву гордится.

«Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов. В то, что вам под силу покорить любые вершины. Искренне поздравляю вас, ваших родителей, учителей и наставников. Счастья вам и удачи!» — заключил глава страны.

Ранее 5-tv.ru публиковал пожелания российских звезд выпускникам.