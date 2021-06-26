Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Кульминация праздника: в акватории Невы началось феерическое шоу «Алые паруса»

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Рита Цветкова
Эксклюзив 2 342

Легендарный корабль пройдет свой традиционный маршрут — главное зрелище можно увидеть также в телевизионном и онлайн-форматах.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев

Тема:
Алые паруса

Зажигательный концерт с популярными артистами и музыкантами позади. Наступает момент кульминации вечера — шоу для выпускников «Алые паруса» в акватории Невы! Наблюдать легендарное зрелище можно не только на петербургских набережных, где есть шанс разглядеть лишь малый процент феерии, но и в телеэфире и режиме онлайн.

Знаменитый корабль с алыми парусами начинает свой маршрут. Общая площадь парусов сегодня составляет 900 квадратных метров. Если судно выйдет в открытое море, то ветер сможет разогнать его до 16 узлов или почти 30 километров в час — максимально возможной скорости для данного класса кораблей.

Начнется шоу с грандиозных сцен «Тени» и «Ледовое побоище» близ Стрелки Васильевского острова. Со спуска у воды на представление откроется лучший вид. После этого на флажной башне Петропавловской крепости будет поднят российский флаг — самим Петром I.

На подходе корабля к Троицкому мосту будет разыграна сцена, изображающая знаменитого российского ученого Михаила Ломоносова за работой, а потом на крыше Зимнего дворца перед зрителями явится сам Александр Пушкин в окружении муз.

Далее Петербург перенесется в Центр управления полетами, где его сотрудники уже готовят ракету к старту. На экранах будут транслироваться хроники с участием героя-первооткрывателя космоса Юрия Гагарина. Потом действо перенесется на Троицкий мост, где запустят огнепад под песню «Три товарища». К этому моменту корабль с алыми парусами войдет в створ моста.

После все герои шоу споют прямо на корабле — в это время корпус судна при помощи спецэффектов будет постоянно менять цвет и форму. В завершении шоу у Дворцового моста зазвучит гимн Росси и прогремит финальный салют.

В 2021 году «Алые паруса» стали триумфаторами Global Eventex Awards — конкурса, который профессионалы окрестили «Оскаром» ивент-индустрии. Проект Пятого канала завоевал четыре золотых награды и серебряную. Сегодня он проходит в ограниченном режиме — из-за пандемии посетить торжество смогли только выпускники школ. Все они обязаны властями соблюдать меры индивидуальной защиты. Но огромная команда создателей праздника, несмотря ни на что, потрудилась на славу — ребята в восторге!

Праздник впервые состоялся в 1968 году. Главным украшением вечера выпускников — и тогда, и сегодня — является корабль с алыми парусами, проплывающий по Неве, как в одноименной истории Александра Грина. Шоу «Алые паруса» не проводилось в Петербурге с 1979-го по 2005-й. Оно было возрождено по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Друзья! Приглашаем вас присоединиться к онлайн-трансляции шоу с 5-tv.ru. Лучшего вида, поверьте, не найти!

Тема:
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