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Английские корни и смерть с мамой в один день: что известно о сыгравшей в «Солярисе» Барнет

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Карина Исхакова
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Актриса МХТ имени Чехова ушла из жизни спустя 13 лет после смерти родительницы, Аллы Казанской.

Английские корни и смерть с мамой в один день: что известно о сыгравшей в «Солярисе» Барнет

Фото: ТАСС / Кузьмин Валентин

Актриса театра и кино Ольга Барнет скончалась 25 июня в возрасте 69 лет, широкую известность она получила благодаря кинокартине «Солярис». Также она была знаменита ролями, исполненными на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Ее любили за острый ум, талант и неподражаемую актерскую игру.

Ольга Барнет появилась на свет 3 сентября 1951 года в семье кинорежиссера Бориса Барнета и актрисы Аллы Казанской. По линии отца имела английские корни, ее прадед — Томас Барнет переехал в Российскую империю из Великобритании. Родители Ольги Барнет, как и сама актриса, оставили след в культурном наследии нашей страны.

Отец — Борис Барнет полюбился советскому зрителю благодаря таким кинолентам как«Девушка с коробкой», «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «Подвиг разведчика» и многие другие. Мать — Алла Казанская — первая красавица СССР, прославилась ролями в таких картинах как «Утомленные солнцем» и «Адъютанты любви», длительное время актриса служила в театре имени Вахтангова.

Ольга Барнет, родившееся в такой творческой семье, просто не могла не стать выдающейся театральной актрисой. Она, как и ее знаменитая мать, училась в Щукинском театральном училище, после его окончания ее взяли в МХАТ. Актриса также играла на сцене Московского театра имени Олега Табакова. Но дольше всего она прослужила в МХТ, где сыграла в более, чем в 20 постановках. Она исполняла роли Ольги в «Трех сестрах» Чехова, графиню-внучку в «Горе от ума» А. С. Грибоедова, Ровинскую в «Яме» Куприна.

В полнометражных фильмах Ольги Барнет снималась нечасто, ее дебют состоялся в известной киноленте Андрея Тарковского «Солярис», в котором актриса исполнила роль матери главного героя. В списке известных кинолент звезды можно выделить «Крейцерову сонату» и «Сказки… сказки… сказки старого Арбата».

Ольна Барнет сделала успешную карьеру как театральная актриса. Народная артистка РФ в разные годы работала с выдающимися режиссерами-постановщиками, такими как — Лев Додин, Олег Ефремов, Адольф Шапиро, Евгений Писарев, Миндаугас Карбаускис и многие другие. Они ценили в ней не только мастерство, но и целостность ее натуры, индивидуальность, острый ум, интеллект — Ольга была хорошо образована, начитана, пишет «МК».

Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 70 году жизни в Москве, последние несколько лет актриса тяжело болела, в любимый МХТ, в котором она прослужила с 1987 года, Ольга Барнет не приходила давно. Прощания в театре с актрисой, как это принято в творческой среде не будет, согласно желанию самой Барнет.

Актрисы МХТ имени Чехова Ольги Барнет не стало 25 июня — в тот же день, как не и ее знаменитой матери Аллы Казанской, но спустя 13 лет. Казанская похоронена на Новодевичьем кладбище, какое-то время назад в ее могилу захоронили прах Бориса Барнета ранее погребенного в Риге.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался сообщивший о полете Гагарина в космос диктор Виктор Балашов.

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