Жизненный код: какой секрет хранит ваша дата рождения

Нумерологический код может рассказать очень многое о судьбе человека и его характере. Состоит он из цифр, которые расположены в конкретной последовательности. Знание собственного кода поможет лучше познакомиться с самым главным человеком в вашей жизни.

Как рассчитать свой жизненный код?

Сложите все числа в своей дате рождения (2+4+2+1+9+6+3=27). Результат будет первым в коде. Сложите цифры, из которых состоит первое число (2+7=9). Число станет вторым в коде. Умножьте на два первую цифру в числе вашего дня рождения (2×2=4) и отнимите результат из первого числа жизненного кода (27-4=23). Это число — третье в коде. Сложите цифры, из которых состоит третье число (2+3=5). Это число будет четвертым в вашем коде. Если результат получился двузначным, то складывать две цифры не надо.

Теперь осталось только выписать код полностью: 279235. Под ним необходимо написать свою дату рождения и посчитать, сколько в ней и в коде встречается единиц, двоек и так далее. Их количество покажет, сколько в вас того или иного качества.

Единица

Единица — символ сильной воли, самодостаточности. Если в коде присутствует это число, то человек всегда старается добавиться поставленных задач. Если его нет — человек может быть подкаблучником. Те, кто остался без единицы, вряд ли будут обладать высокой самооценкой. Если единиц три — человек добрый, если пять — обладает сильным магнетизмом, шесть единиц — карьерист, а семь — практически деспот.

Двойка

Двойка — интерпретация жизненной энергии. Чем больше в коде этой цифры, тем активнее человек. Те, у кого двоек нет — берут энергию у других. Они быстро устают и мучаются от перепадов настроения. Специалисты советуют им носить красную одежду. Две двойки — средняя энергетика, три — есть способности к экстрасенсорике. Пять двоек — опасные люди, в гневе могут уничтожить все.

Тройка

Тройки отвечают за интуицию. Отсутствие этой цифры свидетельствует о проблемах с общением. Люди с недостатком троек — не слышат других. Если у ребенка в коде нет троек — родителям стоит развивать его логику. Те, у кого четыре тройки — гипнологи, пять — настоящие колдуны.

Четверка

Четверки отвечают за практичность и терпение. Если четверок две, то человек может добиться неплохих результатов в спорте. Четыре четверки, как ни странно, говорят о достаточно скрытном характере. Отсутствие четверок говорит о замкнутости, стремлении к одиночеству

Пятерка

Пятерки отвечают за душевность и утонченность натуры. Те, у кого их нет, черствые и жесткие люди. Три пятерки — есть склонность к проповедничеству, четыре — готовы отдать последнюю рубаху нуждающимся.

Шестерка

Шестерки — про расчет и богатство. Когда их нет — человек ленив и пассивен. Три шестерки — показатель большого трудолюбия. Четыре шестерки уже опаснее: люди бывают обаятельными, но очень завистливыми.

Семерка

Семерка — символ большого везения. Три семерки — повышенная удачливость. Не зря такой комбинацией часто обозначают джек-пот. Две семерки — у баловней судьбы, а четыре — у хамов. Если в индивидуальном коде полностью отсутствует эта цифра — скорее всего, у человека слишком податливый характер.

Восьмерка

Восьмерки олицетворяют богатство. Одна восьмерка говорит о том, что успехи всегда сопровождаются трудом. Три — обозначают финансовую независимость, обретаемую без особых усилий. Больше трех — бесперебойное везение в деньгах. Обладателя кода без восьмерки, скорее всего, ждет трудный путь к достижению своих целей.

Девятка

Девятки отвечают за аналитические способности. Тут все просто: чем больше девяток. Тем эти способности сильнее. Без этой цифры в коде человек имеет все шансы вести себя заносчиво и грубовато.

Люди — тысячники

Код большинства людей — код шестизначный. Но есть и те, в программе которых количество цифр равно семи. Существует всего девять знаков тысячников: 1910, 2810, 3710, 4610, 2911, 3811, 4711, 3912, 4812.

На людях с таким кодом лежит знак известности и популярности. Им нельзя довольствоваться малым: все или ничего! Их может ожидать блестящее будущее практически в любой сфере деятельности.

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