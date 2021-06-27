Миро объяснила, кто и почему стал инициатором развода в паре Бородиной и Омарова

Накануне распространилась информация, что телеведущая Ксения Бородина подала документы на развод со своим мужем, предпринимателем Курбаном Омаровым. Скандальный блогер Лена Миро не верит в это. Она уверена — разводу быть, но его инициатор далеко не Ксения.

«Развод состоится по объективным причинам — все к этому шло. Но, простите, причем тут Ксения — она тут ведомая, а не инициатор. У любого развода есть предыстория. Набор событий, которые и приводят к расторжению брака», — считает светский обозреватель.

Миро, которая еще полгода назад прочила звездной паре распад, считает, что немаловажную роль в сложившейся ситуации сыграло закрытие «Дома-2». Ведь, по мнению блогера, Ксения лишилась большой части дохода, а скоро, предположительно, потеряет и остатки прибыли.

«Ксения, что вполне логично в ситуации безработицы, попробовала заставить мужа сделать какой-то бизнес, о котором они все время твердят. Омар (Курбан Омаров — Прим.ред.) попробовал организовать марафон для несчастных женщин и продавал там участие за 500, если не ошибаюсь, рублей, но что-то пошло не так — не знаю деталей. И тут, как я предполагаю, и начались ссоры, как бывает в семьях, которые построены не на любви друг к другу, а по иным причинам», — пояснила Лена Миро.

По словам блогера, Бородина не стала бы сама подавать на развод, потому что вполне способна оценить свои дальнейшие перспективы.

«Очередной питомец публичной трансляции после развода? Так сама уже — женщина в возрасте, какой ей питомец? Да и на какие шиши его содержать, когда даже Курбанчику не хватает? Если документы уже поданы на развод, то это решение Омара (Курбана Омарова — Прим.ред.), но никак не Ксении, как я, почему-то, уверена», — сказала обозреватель.

Она добавила, что Ксения Бородина просто первая «добежала» до журналистов, только поэтому СМИ заявили, что это она подала документы на расторжение союза с отцом своей младшей дочери.

Напомним, знаменитости поженились в 2015-м. В браке с Омаровым Ксения родила дочь Теону. Сейчас большой интерес у общественности вызывает их совместно нажитое имущество и его раздел. Поклонники предполагают, что мужчина уже съехал от Бородиной и теперь проживает отдельно.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-возлюбленный Бородиной высказался о причинах ее развода с Омаровым.