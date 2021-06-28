Хоронить втайне или нет: как правильно говорить с ребенком о смерти близкого?

Смерть близкого человека — большое горе. Невосполнимую утрату очень тяжело переживают взрослые, чего уж говорить о подростках и совсем юных малышах. В ряде случаев о трагедии детям вообще не сообщают. Но правильно ли это? На эту тему вместе с 5-tv.ru порассуждала кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Почему нельзя молчать?

Эксперт отметила, что разговаривать с подростками о смерти можно и нужно. Только не в агрессивной и депрессивной формах. Психолог настаивает: во всей этой ситуации взрослого пугает больше не то, как воспримет новость маленький человек, а как он сам справится с эмоциями ребенка. Что делать, если заплачет? Что делать, если проигнорирует? Непонятно.

Наталья Искра предлагает для начала разобраться с базовыми вещами. Она напоминает: существуют два сценария, по которым может развиваться ситуация с кончиной близкого или родственника. В одном случае он умирает внезапно, так, что даже взрослые оказываются в ступоре. В другом — все происходит на глазах. Так бывает, например, если свои последние дни доживает дома онкобольной.

Готовить ребенка к трагическому известию обязательно при любом раскладе. Только так можно избежать психологической травмы и сформировать у малыша стойкость по отношению к самым тяжелым ударам судьбы.

Совет № 1

Искра отмечает: если человек умер неожиданно, разговор с ребенком стоит начинать издалека. Сначала объяснить ему, что такое смерть, и почему она наступает. Приветствуются максимально лояльные формулировки — лишние эмоции (крики, срывы, рыдания) тут ни к чему. Затем важно аккуратно дать понять, что и семья малыша понесла невосполнимую утрату.

«Дальше очень важно предоставить ребенку возможность выразить свои эмоции, ничем их не ограничивая», — подчеркивает эксперт.

И тут же уточняет: пугаться того, что через какое-то время ребенок совершенно забыл о трагедии, не стоит. Таковы особенности развития: дети дошкольного и школьного возраста очень быстро переключают внимание с одного объекта на другой. То же может происходить и в данном случае, вне зависимости от того, насколько тяжела ситуация.

«Часто взрослые могут говорить: „Как же ты тут играешь, веселишься, а у тебя кто-то умер?“. Для детей это совершенно нормальная ситуация, не надо их за это ругать. Надо понимать, что они, с одной стороны, скорбят, с другой стороны, все еще остаются детьми», — отметила Наталья Искра.

Совет № 2

Если речь идет о случае, при котором ребенок успеет попрощаться с тяжелобольным человеком, то ему важно предоставить такую возможность. Психолог уточнила, что идеальное развитие ситуации — когда умирающий в силах дать подростку какое-то наставление или передать послание на листе. Тем более, если перед лицом смерти предстал родитель малыша.

«Послание может быть опорой на всю жизнь, к которой ребенок сможет обращаться с течением времени, роста и развития», — добавила специалист.

Совет № 3

В заключение Наталья Искра отметила, что брать ребенка на церемонию прощания с близким также обязательно. Его важно подготовить к процессии, объяснить, что к чему и зачем выполняются те или иные манипуляции. Будет хорошо, если ребенок сделает для усопшего небольшой прощальный подарок и лично принесет его на могилу. Так страх смерти почти полностью нивелируется.

«Хорошо поддерживать разговор про умершего человека. Говорить, что на самом деле, когда мы вспоминаем какие-то ситуации, связанные с человеком, то он остается живым. И это то, что мы можем сделать, чтобы этот человек остался с нами», — подвела итог семейный психолог.

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