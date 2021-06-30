Видео: несущийся BMW на две части разорвал пешехода в Астрахани

Пешехода разорвало на две части в Астрахани в результате столкновения с BMW. Видеозапись с моментом и последствиями ДТП появилась в соцсетях.

На кадрах видно, что водитель иномарки потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

После этого BMW врезался в опору ЛЭП и торговый павильон. Пешехода же отбросило на леерное ограждение — мужчину разорвало на две части, он тут же скончался.

Как сообщает РИА Новости, иномарка не была зарегистрирована в ГИБДД. Установленные на автомобиле регистрационные знаки числились в розыске. В сети пишут, что до аварии BMW и Lexus устроили гонки по улице Адмиралтейской. В полиции это не подтвердили.

В социальных сетях также появилась информация, что погибшим в ДТП оказался шеф-повар известного в Астрахани ресторана «Онегин». В момент трагедии он якобы шел с работы домой.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места жуткого ДТП под Могилевом. На них видны разорванное авто и тела на трассе. В результате столкновения легковушки с фурой погибли четыре человека, включая маленького ребенка.