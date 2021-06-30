ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет в любви в июле 2021 года

Астрологи предупреждают: в июле стрелы Амура вонзятся в пять представителей зодиакального круга. Это значит, что личная жизнь наладится и будет время для любви и романтики. Кого же именно коснется романтичная пора?

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам всерьез задуматься о выборе спутника жизни. Это значит, что пора сделать шаг навстречу своим половинкам, которые уже давно ждут активных действий. Если же не смогли разглядеть намеки знакомых на романтические отношения, не удивляйтесь, когда их терпение лопнет, и чувства выльются наружу.

Тем, у кого уже есть пара, звезды обещают переход отношений на новый уровень. Одиночек ждет судьбоносная встреча.

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Близнецы

Пожалуй, представителям этого знака зодиака кардинальнее всех удастся привнести в свою жизнь изменения. Близнецы слишком долго оставались нерешительными и много времени тратили на подготовку. Сейчас настало временя перемен! Ваши близкие ждут, что вы им откроетесь, выйдете из меланхолического состояния и начнете бороться за свое счастье.

Рак

Велик шанс в ближайшем будущем построить отношения, которые принесут неоценимый опыт. Они позволят сделать полезные выводы и сформулировать требования к партнеру. Чувственность раков поможет расположить к себе нужных людей так, что им останется лишь ждать проявлений с их стороны. Астрологи предвещают ждать счастья во второй половине июля.

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Лев

Гордые и любвеобильные Львы смогут утолить свою жажду чувств в этот период. Они долго ждали восхищения своей личностью, и комплиментов, и наконец-то их получат. В ответ Львы смогут отдать всю накопившуюся любовь предмету обожания — они будут стараться помогать партнеру во всем, ведь так долго его ждали.

Телец

Тельцы в полном объеме получат теплые чувства, заботу и поддержку от домашних, родных и близких. Они наконец-то воспримут эти знаки внимания и позволят окружающим подойти к себе ближе. Представители этого знака зодиака почувствуют, как окружающие станут аккуратнее и внимательнее по отношению к ним. Вероятно, это не те изменения в личной жизни, которые им бы хотелось получить, но семейная опора — именно то, что сейчас так необходимо Тельцам.

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