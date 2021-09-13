Для людей с какими заболеваниями арбуз может быть опасен

Некоторые в погоне за стройностью принимают решение сесть на арбузную диету. Но у этих полосатых ягод, как и у разгрузочных дней, основанных на них, есть свои плюсы и минусы. О них 5-tv.ru рассказала диетолог-нутрициолог Инна Кононенко.

«Ранние арбузы не стоит употреблять. Если арбузы привезены из-за границы, то в них не будет большого количества нитратов. Но все-таки ранние арбузы, выращенные на территории России лучше не употреблять, а дождаться сезона: август–сентябрь», — пояснила медик.

По словам эксперта, в арбузах содержится три вида углеводов: сахароза, фруктоза и глюкоза. Поэтому диетологи не рекомендуют есть их килограммами.

«И если глюкоза может восприниматься любой клеткой нашего организма и превращаться в энергию, то фруктоза неспособна превращаться в энергию. Она попадает в печень и превращается в печеночный жир. Поэтому использовать только арбуз для диеты — не рекомендуется», — рассказала собеседница издания.

При этом, по словам нутрициолога, арбуз относится к ягодам, в которых содержится не очень большое количество сахаров. Но, несмотря на это, ограничения по употреблению арбуза все-таки существуют.

«Это не более одного килограмма в сутки. И такой моно-день можно устраивать не чаще одного раза в неделю. Если человек делает несколько разгрузочных дней, то на второй день лучше использовать овощи. Это может быть салат из огурцов, помидоров, листьев салата. Заправить его можно растительным маслом», — отметила Кононенко.

Еще в «безарбузный» разгрузочный день можно приготовить салат из свежей капусты с морковью или свеклой.

Также медик напомнила, что арбузы обладают мочегонным действием, поэтому их можно есть людям, склонным к отекам.

«Но при этом, его (арбуз — Прим. ред.) нельзя употреблять людям с заболеванием почек. Им можно употреблять арбуз не чаще одного раза в неделю и не больше 300 граммов в сутки», — добавила Инна Кононенко.

Если вы решили устроить себе арбузный перекус, то не более 300 граммов ягоды можно дополнить орехами. Нутрициолог добавила, что частые перекусы — плохая привычка. Эксперт также напомнила, что есть фрукты и ягоды стоит только в первой половине дня, до 15:00.

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