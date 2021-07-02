Главу Коломенского округа Дениса Лебедева нашли мертвым

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 1 186

Тело чиновника с огнестрельным ранением обнаружили в его квартире.

Главу Коломенского округа Дениса Лебедева нашли мертвым

Фото: Instagram @lebedev.kolomna

Главу Коломенского городского округа Дениса Лебедева нашли мертвым. Как стало известно 5-tv.ru, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его квартире.

Имеет ли смерть чиновника криминальный характер, сейчас выясняют соответствующие службы.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. Главой городского округа стал в 2017-м. До этого работал в структурах безопасности различных частных фирм.

В 2011 году Лебедев избрался депутатом Московской областной Думы, а в 2014-м стал заместителем главы администрации Озерского муниципального района. В июле 2014 года избран главой Озерского муниципального района, а через полгода стал его главой. Затем возглавил Коломенский городской округ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в своей квартире нашли мертвым чемпиона России по хоккею с мячом Максима Ишкельдина.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
72.91
0.19 86.41
-0.10
Ледяные сердца: ТОП-5 самых жестоких знаков китайского гороскопа

Последние новости

13:14
Взрыв произошел на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Румынии
13:08
Режиссера клипов МакSим тайно похоронили под Смоленском
12:54
Стало известно, кто мог заразить коронавирусом Петра Мамонова
12:40
«Пойдет в ад»: в РПЦ раскритиковали венчание Макеевой и Малькова
12:32
«Многое изменилось»: Захарова отметила противоречия в высказываниях Зеленского
12:28
Мораторий на сметную казнь ввели в США на федеральном уровне

Сейчас читают

Испания — Швейцария: прогноз Андрея Червиченко на матч Евро-2020
Врачи назвали диагноз госпитализированной актрисы Алентовой
Порноактриса покончила с собой в Петербурге
Врач раскрыл диагноз МакSим и назвал ошибку, которая привела певицу к коме
«В Москве ходили бы гривны»: Зеленский дерзко ответил на слова Путина

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака