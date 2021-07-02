Главу Коломенского округа Дениса Лебедева нашли мертвым

Главу Коломенского городского округа Дениса Лебедева нашли мертвым. Как стало известно 5-tv.ru, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его квартире.

Имеет ли смерть чиновника криминальный характер, сейчас выясняют соответствующие службы.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. Главой городского округа стал в 2017-м. До этого работал в структурах безопасности различных частных фирм.

В 2011 году Лебедев избрался депутатом Московской областной Думы, а в 2014-м стал заместителем главы администрации Озерского муниципального района. В июле 2014 года избран главой Озерского муниципального района, а через полгода стал его главой. Затем возглавил Коломенский городской округ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в своей квартире нашли мертвым чемпиона России по хоккею с мячом Максима Ишкельдина.