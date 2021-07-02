Юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин не смог сдержать эмоций, увидев, в каком роскошном месте живет звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова. Сам артист с семьей владеет настоящим замком в подмосковной деревне Грязь, и поклонники часто язвительно замечают, мол, хвастается, демонстрируя особняк. Претензия теперь кажется ему несправедливой, ведь на фоне жилья актрисы не такой уж он и впечатляющий!

В ходе передачи о жизни звезд, которую ведут Максим Галкин и Юлия Меньшова, Банщикова рассказала, что живет в загородном поселке — в квартире, но за городом. После этого зрители и ведущие увидели, как выглядит коттеджный поселок Трувиль, где обосновалась знаменитость. Утопающие в зелени улочки, фигурные арки, фонари и скверы, небольшие водоемы и готические дома с лепниной — красота, больше напоминающая декорации! Удивлению Галкина не было предела.

«Это у нас в стране?! Это ты там живешь?! А что это говорят, что я, когда показываю свой замок, выпендриваюсь?! А у вас там как? Целый город что ли?» — не умолкал юморист.

Апартаменты Банщиковой расположены на первом из четырех этажей шестиквартирного дома с мансардой. Здание украшено внушительного размера балконами с коваными витыми ограждениями. За окном актрисы — живописный пейзаж: в пруду можно даже ловить рыбу. При этом свою жизнь артистка считает пока недостаточно загородной, хочется иметь еще и дачу. Звезда «Ищейки» мечтает самостоятельно выращивать цветы в саду и наслаждаться плодами своего труда.

В своем замке Максим Галкин проводит все свободное от работы время — все придумывает новые развлечения для детей Гарри и Лизы. В доме знаменитостей есть даже собственная сцена, на которой двойняшки показывают творческие номера. Накануне, как ранее писал 5-tv.ru, юморист показал поклонникам видео с открытой веранды особняка — там его сын упражнялся с самостоятельно сконструированным луком.