«Прощай, моя любовь»: девушка Гулбиса впервые вышла на связь после смерти актера

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Алиса Старжевская
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер на 32-м году жизни от почечной недостаточности.

«Прощай, моя любовь»: девушка Гулбиса впервые вышла на связь после смерти актера

Фото: Instagram @gulbisrostislav

Возлюбленная ныне покойного актера Ростислава Гулбиса — Виктория Жигулина — выставила в сеть редкие фотографии и видеоролики со звездой. На них видно, как Ростислав весело проводит время в сопровождении своей девушки.

«Прощай, моя любовь. Я люблю тебя навечно, свет очей моих. Навечно твоя Душа», — подписала кадры девушка актера.

 
 
 
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Публикация от Викуся Жигулина (@zhivi.ka)

Также Жигулина поблагодарила всех фанатов Гулбиса за поддержку. Поклонники, в свою очередь, выразили глубокие соболезнования отчаявшейся девушке.

«Солнышко мое, судьба подарила тебе любовь. Я знаю, ты будешь хранить ее в своем сердце всегда. Я плачу с тобой»

«Мы будем помнить его вместе с тобой, держись»

«Помним, Рося всегда с тобой, даже на небесах», — писали они.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» скоропостижно скончалась в 32 года. По словам коллег по творческому цеху, Ростислав Гулбис умер вследствие панкреатита, который привел к почечной недостаточности и отеку легких. При этом, по мнению девушки Ростислава, причиной его смерти стала врачебная ошибка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что недавно состоялась церемония прощания с актером Ростиславом Гулбисом. Гроб с его телом вынесли из траурного зала под аплодисменты.

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