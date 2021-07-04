Представитель МакSим прокомментировала новости о выходе певицы из комы

Представитель певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) Яна Богушевская опровергла слухи о том, что артистка вышла из медикаментозной комы и находится в сознании. Эксклюзивный комментарий она дала 5-tv.ru.

«Нет. Марина в стабильно тяжелом (состоянии — Прим. ред.)», — ответила Богушевская на вопрос о том, правда ли, что МакSим пришла в сознание.

О выходе популярной исполнительницы из комы ранее сообщил ее духовник — игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области.

«О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», — утверждал священнослужитель.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее сам Лука отказался проводить соборование — ритуал для исцеления души и тела — поскольку это запрещено церковными правилами. Дело в том, что его можно проводить, только если человек находится в сознании.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. Она пребывает в состоянии искусственной комы.