Представитель МакSим прокомментировала новости о выходе певицы из комы

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 6 508

О приходе артистки в сознание ранее сообщил ее духовник Лука. Он добавил, что смог провести соборование.

Представитель МакSим прокомментировала новости о выходе певицы из комы

Фото: www.globallookpress / Alexander Keltik

Представитель певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) Яна Богушевская опровергла слухи о том, что артистка вышла из медикаментозной комы и находится в сознании. Эксклюзивный комментарий она дала 5-tv.ru.

«Нет. Марина в стабильно тяжелом (состоянии — Прим. ред.)», — ответила Богушевская на вопрос о том, правда ли, что МакSим пришла в сознание.

О выходе популярной исполнительницы из комы ранее сообщил ее духовник — игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области.

«О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», — утверждал священнослужитель.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее сам Лука отказался проводить соборование — ритуал для исцеления души и тела — поскольку это запрещено церковными правилами. Дело в том, что его можно проводить, только если человек находится в сознании.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. Она пребывает в состоянии искусственной комы.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.62
0.71 87.07
0.66
Время перезагрузки и любви: Астропрогноз на неделю с 5 по 11 июля

Последние новости

18:42
Подозреваемый в убийстве вдовы банкира Пузикова задержан
18:30
Время перезагрузки и любви: Астропрогноз на неделю с 5 по 11 июля
18:16
Представитель МакSим прокомментировала новости о выходе певицы из комы
18:01
Теперь армянин? Бородину заподозрили в романе с известным ресторатором
17:46
Утечка 15 кубометров серной кислоты произошла в Тольятти — видео
17:32
«С горя выпил»: в сети обсуждают выступление «пьяного» Порошенко после матча Украины

Сейчас читают

Черданцев назвал разницу между Черчесовым и Шевченко
Появилось видео смывшего женщин мощного потока воды в Крыму
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака