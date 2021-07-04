МакSим пришла в сознание после двух недель комы

Певица МакSим вышла из медикаментозной комы, в которую ее ввели 19 июня, и пришла в сознание. Об этом сообщил ее духовник — игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области.

«Никто не чувствует уверенности в завтрашнем дне, переживает глубоко и сердечно, что Господь нам завтрашнего дня не обещает. Те, кто пребывают на личной Голгофе, они часто остаются в сознании. О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», — цитирует Луку сайт KP.RU.

Ранее священнослужитель отказался соборовать МакSим, поскольку этот церковный ритуал для исцеления духа и тела можно проводить, только если человек находится в сознании и дал свое согласие.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. С тех пор певица, по имеющимся сведениям, находится в клинике.

Официальный представитель МакSим пока не давала комментариев о том, пришла ли артистка в сознание. 5-tv.ru не удалось с ней пока связаться — выключен телефон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто оплачивает дорогое лечение тяжелобольной певицы МакSим.