IBU запретил Павловой эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы

Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул в адрес спортсменки Евгении Павловой запрет на эффектный заброс винтовки после стрельбы. Теперь этот «трюк» биатлонистки доступен для зрителей только на архивных видеозаписях. О своем неоспоримом решении федерация предпочитает не говорить подробнее, потому и причины пока не известны. Однако, если Павлова не будет следовать персональным правилам, ее могут дисквалифицировать.

Видеозапись со своей «фишкой» в виде необычного закидывания винтовки с поворотом вокруг оси на спину появилась в сторис спортсменки в Instagram. Публикацию Евгения Павлова прокомментировала лаконично.

«Попрощаемся. Такого больше не увидим», — написала спортсменка.

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как Евгения Павлова надевает винтовку ❤️❤️❤️❤️❤️



(📹 Евгений Шутов) pic.twitter.com/Wz0pQiJcUg — Биатлон России (@russianbiathlon) November 10, 2020

Спортсменка, кроме прочего, пояснила в интервью ТАСС, что в ходе последней гонки в Эстерсунде ей сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Евгения Павлова попросила объяснить причину, но IBU, по ее словам, ответа не предоставил.

Уроженка города Гурьевск Кемеровской области призналась, что уже на протяжении двух месяцев пытается отучиться от своей фирменной «фишки».

Напомним, Евгения Павлова — двукратная чемпионка Европы, победительница этапа Кубка мира в составе эстафетных команд. В сезоне-2018/2019 спортсменку призвали лучшей в категории новичков.

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