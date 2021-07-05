«Все. Все… Все. . .»: Юлия Меньшова поделилась болью утраты знаменитого отца
Знаменитый режиссер и актер скончался от коронавируса.
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин: Instagram @juliavmenshova
Автор фильмов «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли» Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Актеры, режиссеры и другие коллеги мастера выражают соболезнования, вспоминают, как с ним работалось на сцене или съемочной площадке, оценивают его вклад в искусство. Но для семьи это потеря прежде всего родного и близкого человека.
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, дочь скончавшегося режиссера, разместила на своей странице в Instagram лаконичную запись: «Все. Все… все...» и прикрепила несколько последних снимков отца и заключительные кадры из его фильма «Любовь и голуби», где герой прощается со зрителем.
«Не подобрать нужных слов, скорбим вместе с Вами»
«Действительно народный актер и режиссер, светлая память»
«Невосполнимая утрата для всех нас. Бесконечная благодарность великому режиссеру и человеку», — отозвались подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известие о смерти Владимира Меньшова шокировала и привело в ужас народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву.
- 5 июл
- Энциклопедия советской жизни: умер Владимир Меньшов
- 5 июл
- От общежития до «Оскара»: История любви Владимира Меньшова и Веры Алентовой
- 5 июл
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова
- 5 июл
- Названы дата и место прощания с оскароносным режиссером Владимиром Меньшовым
- 5 июл
- 5 фактов о Владимире Меньшове
- 5 июл
- «Волшебство»: режиссер последнего фильма с Меньшовым о его актерском таланте
- 5 июл
- Стало известно место похорон режиссера фильма «Москва слезам не верит» Меньшова
- 5 июл
- «Его картины незабываемы»: Немоляева выразила соболезнования семье Меньшова
- 5 июл
- «Его картины всегда попадали в зрителя» — Валерий Гаркалин о Меньшове
- 5 июл
- Названа причина смерти режиссера Владимира Меньшова
Читайте также
37%
-0.27 87.03
-0.04
Нашли ошибку?