«Все. Все… Все. . .»: Юлия Меньшова поделилась болью утраты знаменитого отца

Автор фильмов «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли» Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Актеры, режиссеры и другие коллеги мастера выражают соболезнования, вспоминают, как с ним работалось на сцене или съемочной площадке, оценивают его вклад в искусство. Но для семьи это потеря прежде всего родного и близкого человека.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, дочь скончавшегося режиссера, разместила на своей странице в Instagram лаконичную запись: «Все. Все… все...» и прикрепила несколько последних снимков отца и заключительные кадры из его фильма «Любовь и голуби», где герой прощается со зрителем.

Instagram @juliavmenshova

«Не подобрать нужных слов, скорбим вместе с Вами»

«Действительно народный актер и режиссер, светлая память»

«Невосполнимая утрата для всех нас. Бесконечная благодарность великому режиссеру и человеку», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известие о смерти Владимира Меньшова шокировала и привело в ужас народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву.