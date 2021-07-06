Бледанс показала фанатам серию снимков старшего сына в день его рождения

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс показала серию фотографий старшего сына Николая в своем микроблоге. Наследнику знаменитости исполнилось 27 лет. Актриса предпочла опубликовать только детские снимки молодого мужчины, не раскрывая подробности его жизни перед общественностью.

В описании публикации Эвелина высказала множество комплиментов в адрес сына и отметила, что им очень гордится.

«Сын мой, Коленька, я очень горжусь тобой. Ты очень сильный и нежный одновременно. У тебя много возможностей — ты получил лучшее образование. А теперь ты сам выбираешь свои пути. Пусть сбудется все, что ты задумал! Пожелаем моему мальчику здоровья и успехов во всем», — призвала подписчиков Эвелина поздравить Николая.

Instagram @bledans

Бледанс отметила, что на одном из архивных снимков сын позирует в окружении ее сестры и еще живой мамы, которую она назвала лучшей женщиной.

«Пусть ангелы хранители всегда ведут тебя по жизни, мое сердце», — обратилась она к имениннику.

Напомним, у Эвелины Бледанс двое сыновей: Николай и девятилетний Семен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелых операциях, которые проводили младшему сыну Эвелины.