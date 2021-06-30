«Шрамы на коленочках»: Эвелина Бледанс впервые рассказала о тяжелых операциях у сына
Телеведущая призналась, что результат от операции, проведенной российскими медиками, ей понравился больше.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @bledans
Особенному сыну российской телеведущей Эвелины Бледанс — Семену — пришлось пережить немало испытаний. Мальчик появился на свет в 2012 году с синдромом Дауна. Позже медики обнаружили у него страшный недуг — «врожденный вывих надколенников». Об этом диагнозе и лечении Бледанс рассказала на своей странице в Instagram.
«Многие из вас спросили про шрамы на Семиных коленочках. Сколько врачей мы объездили по городам и странам, как долго я пыталась разными терапиями избежать операционного вмешательства и верила, что смогу убрать патологию», — поделилась телеведущая.
Эвелина Бледанс сообщила, что одну ногу малыша прооперировали в российской больнице, вторую — в немецкой. При этом после первой операции Семен на протяжении нескольких месяцев лежал в гипсе, а затем проходил долгую физиотерапию.
«В Германии все было попроще, на третий день нам предложили ходить в ортезе (специальное медицинское приспособление — Прим. ред.). Но результат мне больше нравится от операции в России. Зря я тогда решила, что заграничное — значит лучшее. Столько денег это стоило — страшно вспомнить, а у нас по полису лучший результат», — рассказала звезда.
Телеведущая призналась, что невероятно гордится сыном, назвав его «настоящей мужчиной» и «своим героем». Она также призвала поклонников не сдаваться и «верить в своих детей».
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