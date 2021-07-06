Больной Бари Алибасов записал «срочное послание Родине» — видео

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Виктория Андреева
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Ролик, опубликованный в Instagram продюсера, шокировал россиян. Бари Каримович ругался, кричал и даже рычал!

Фото, видео: Instagram @alibasov_nana

Последние несколько месяцев продюсер группы «На-На» Бари Алибасов почти не выходил на связь с поклонниками — его постоянно преследовали неудачи. Сначала шоумен был занят выяснением отношений с супругой-актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, а потом слег в больницу. Артист серьезно травмировал ногу, а также повредил позвоночник. Как итог — тяжелые операции.

О состоянии Алибасова изредка докладывал его сын — Бари Бариевич. Молодой человек отмечал, что шоумен еле двигается, постоянно все забывает и совершенно не приспособлен к нормальной жизни. Фанаты смирились, что, возможно, больше не увидят любимца. Но не тут-то было!

Накануне 74-летний Бари Каримович выложил тревожное видео с громким названием «Срочное послание Родине». В кадре он позировал вместе с маленькой собачкой и в футболке, где расписаны его человеческие качества. Продюсер, улыбаясь, поприветствовал юзеров и произнес тираду.

«Эй, вы куда все пропали? Думаете, если я себе ногу тут переломал, то у меня башка отвалилась что ли? Я жив-здоров! У меня башка целая. Пожалуйста, не теряйтесь. Давайте-ка, возвращайтесь! Я здесь, возвращайтесь все немедленно сюда, обратно. Бегом-бегом. Рванули, а-а-а!» — вдруг заревел Алибасов-старший.

Instagram @alibasov_nana

Сказать, что громкоголосый шоумен напугал фолловеров, — ничего не сказать. Впрочем, некоторые обрадовались, что Бари Каримович появился «хоть в каком-то виде». Как говорится, «жив, и слава Богу».

«Не ожидал от вас такой прыти»;

«Понеслась! С возвращением!»;

«Какие люди! Мы по вам очень скучали!» — комментировали ролик поклонники продюсера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова обвинила Бари Алибасова в неприличных просьбах.

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